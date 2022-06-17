В Грузии открылся стеклянный мост с подвесным кафе

Захватывающий пейзаж и головокружительная высота. Над каньоном Дашбаши в Грузии появился стеклянный мост. Его длина –..

Захватывающий пейзаж и головокружительная высота. Над каньоном Дашбаши в Грузии появился стеклянный мост. Его длина – 240 метров.

В центре на высоте 200 метров над землёй расположилось кафе в виде бриллианта. Из окон открывается потрясающий вид на Алгетский национальный парк. Заведение претендует на рекорд Гиннесса как самый высокий подвесной ресторан в мире.

[Инбар Адан, туристка из Израиля]:

«Одно из самых удивительных мест, которые я видела. А я тревел-блогер и много путешествую. В Интернете этот стеклянный мост будет очень популярным».

Любители ещё более острых ощущений могут спуститься на велосипеде по зиплайну.

[Галь Гварал, туристка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Строительство моста началось в 2019 году. В него вложили 40 миллионов долларов. Инвестор – израильская компания.

[Екатерина Тордиа, директор компании Kass Group Georgia]:

«Вот так можно сохранить природу нетронутой. В то же время мы предлагаем гостям экстремальный вид экотуризма. Но это, конечно, совершенно безопасно».

В рамках проекта оборудованы туристические тропы к водопадам каньона, а также к местам с красивым панорамным видом. Кроме того, есть гостевые домики и отель.

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