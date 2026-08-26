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Вербовка детей в вооружённые группировки через соцсети процветает в Колумбии

Вербовка детей в вооружённые группировки через соцсети процветает в Колумбии

Не менее полутора тысяч детей завербовали в Колумбии вооружённые группировки с 2021 года. В основном, это..

Дата загрузки: 2026-08-26

Вербовка детей в вооружённые группировки через соцсети процветает в Колумбии

Не менее полутора тысяч детей завербовали в Колумбии вооружённые группировки с 2021 года. В основном, это банды, возникшие после расформирования ФАРК. Об этом заявляет организация Human Rights Watch.

[Хуанита Гобертус, представительница Human Rights Watch]:
«Сегодня мы знаем, что вербовка мальчиков и девочек в Колумбии выросла в четыре раза. Это поколение мальчиков и девочек, потерянных из-за войны. Нам многое предстоит сделать, чтобы попытаться вернуть их и предотвратить вербовку новых мальчиков и девочек».

По данным Human Rights Watch, одним из основных инструментов вербовки стали социальные сети. В 2025 году через них завербовали 44 процента детей. Впрочем, речь лишь о тех случаях, которые удалось выявить.

[Хуанита Гобертус, представительница Human Rights Watch]:
«Вооружённые группировки привлекают мальчиков и девочек обещаниями роскошной жизни, лёгких денег, престижа, мотоциклов, пачек денег».

Правозащитники также заявляют, что платформы недостаточно эффективно удаляют подобный контент.

В ходе расследования организация Human Rights Watch провела 184 интервью. Теперь она призывает власти лучше защищать детей и усилить меры по предотвращению вербовки. Особенно в районах, где государственные службы работают недостаточно эффективно.

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