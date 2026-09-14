Дональд Трамп заявил, что с 1 января США введут новые пошлины на автомобили, грузовики и автокомпоненты..

Трамп готовит для Канады автопошлины и планирует обсудить автомобили с Си Цзиньпином

Дональд Трамп заявил, что с 1 января США введут новые пошлины на автомобили, грузовики и автокомпоненты из Канады. Он также назвал канадское руководство самым сложным партнёром для переговоров.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я считаю Канаду самой сложной страной для переговоров. Самой трудной страной. При этом она отчаянно хочет заключить сделку. Я считаю Канаду очень сложной для переговоров. Я имею в виду их лидеров, а не людей. Люди там замечательные».

Одновременно Оттава пытается расширить экономические связи с другими партнёрами. Премьер-министр Марк Карни заявил о предстоящих переговорах с Евросоюзом по поводу нового формата сотрудничества.

Трамп тем временем готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский президент заявил, что намерен обсудить с ним широкий круг вопросов.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы будем обсуждать почти всё».

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В частности, речь пойдёт об автомобилях. Трамп заявил, что американский рынок пока остаётся закрытым для китайских авто. По его словам, действующие пошлины на них составляют от 100 до 150 процентов.

Трамп также заявил, что рассчитывает завершить сделку Boeing с Китаем. Речь о покупке китайскими авиакомпаниями 200 самолетов Boeing с возможностью увеличить заказ до 750 воздушных судов.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Да. Я заключаю все сделки».

Встреча Трампа и Си Цзиньпина, как ожидается, состоится в США в конце сентября.

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