Год после убийства: сторонники Чарли Кирка почтили его память

Бронзовую статую Чарли Кирка открыли у штаб-квартиры его организации Turning Point USA в американском городе Финикс. Активиста застрелили год назад во время выступления в Университете долины Юты.

К статуе несут цветы.

[Труди Тюринг, жительница Аризоны]:

«Он был голосом разума. Он просто хотел общаться с людьми. Я не могу поверить, что кто-то мог убить его за это. Но я действительно восхищалась им и всем, что он отстаивал: от его веры в Бога до веры в эту страну».

Консервативная организация Turning Point USA, которую Кирк создал для политической работы с молодёжью, после смерти её основателя продолжила расширяться. Сейчас у неё более 3500 отделений в американских школах и более 1500 – в колледжах.

Спустя год после убийства Чарли Кирка его вспоминали и на съезде Республиканской партии в Далласе. Старший сын президента США Дональд Трамп-младший назвал Кирка своим другом и призвал республиканцев продолжать его политическую работу.

[Дональд Трамп-младший, старший сын президента США]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Ровно год назад моего хорошего друга Чарли Кирка сразила пуля убийцы. Он уже вдохновил сотни тысяч молодых людей отстаивать дело свободы. Он не боялся идти куда угодно и бороться за веру, семью, свободу и патриотизм. Чарли любил эту страну больше всего на свете».

Вопрос о гибели Кирка остаётся и в центре уголовного дела в Юте. В убийстве обвиняют 23-летнего Тайлера Робинсона, и вины он не признал. 1 сентября суд решил, что дело может рассматриваться как дело об убийстве, которое предусматривает смертную казнь.

Прокуратура утверждает, что Робинсон стрелял с крыши в сторону толпы из винтовки и тем самым подверг опасности других людей. Защита настаивает, что стрелок намеренно целился только в Кирка и не создавал угрозы для остальных.

Короткая ссылка на эту страницу: