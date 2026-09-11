Год после убийства: сторонники Чарли Кирка почтили его память

Бронзовую статую Чарли Кирка открыли у штаб-квартиры его организации Turning Point USA в американском городе Финикс...
Дата загрузки: 2026-09-11
Бронзовую статую Чарли Кирка открыли у штаб-квартиры его организации Turning Point USA в американском городе Финикс. Активиста застрелили год назад во время выступления в Университете долины Юты.
К статуе несут цветы.
[Труди Тюринг, жительница Аризоны]:
«Он был голосом разума. Он просто хотел общаться с людьми. Я не могу поверить, что кто-то мог убить его за это. Но я действительно восхищалась им и всем, что он отстаивал: от его веры в Бога до веры в эту страну».
Консервативная организация Turning Point USA, которую Кирк создал для политической работы с молодёжью, после смерти её основателя продолжила расширяться. Сейчас у неё более 3500 отделений в американских школах и более 1500 – в колледжах.
Спустя год после убийства Чарли Кирка его вспоминали и на съезде Республиканской партии в Далласе. Старший сын президента США Дональд Трамп-младший назвал Кирка своим другом и призвал республиканцев продолжать его политическую работу.
[Дональд Трамп-младший, старший сын президента США]:
«Ровно год назад моего хорошего друга Чарли Кирка сразила пуля убийцы. Он уже вдохновил сотни тысяч молодых людей отстаивать дело свободы. Он не боялся идти куда угодно и бороться за веру, семью, свободу и патриотизм. Чарли любил эту страну больше всего на свете».
Вопрос о гибели Кирка остаётся и в центре уголовного дела в Юте. В убийстве обвиняют 23-летнего Тайлера Робинсона, и вины он не признал. 1 сентября суд решил, что дело может рассматриваться как дело об убийстве, которое предусматривает смертную казнь.
Прокуратура утверждает, что Робинсон стрелял с крыши в сторону толпы из винтовки и тем самым подверг опасности других людей. Защита настаивает, что стрелок намеренно целился только в Кирка и не создавал угрозы для остальных.
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