Движения кунг-фу сохранят в уникальном 3D-архиве

Задача мастера – внести вклад в создание первого в мире трёхмерного архива боевых искусств. Проект запустили на фоне опасений, что такие традиции могут быть утеряны навсегда.
Все сенсоры загорелись. Вон Иукхау начинает показывать приёмы в стиле Южного дракона. Одновременно за скоростью и силой его движений следят на компьютерном экране.
Цель проекта – сохранить в 3D-архиве более 400 разных стилей кунг-фу. 50 уже попали в цифровой банк данных.
В Гонконге в списке культурного наследия находится 13 стилей. Однако энтузиасты надеются убедить власти, что защитить от исчезновения необходимо гораздо больше.
[Хин Чхао, директор Ассоциации Guoshu]:
«Гонконг – очень важный город в области китайских боевых искусств. Он сохраняет истоки и разные типы боевых искусств. Но в наши дни всё меньше людей передают традиции».
Создатели архива говорят, что база данных не только поможет сохранить стили, но и станет наглядным пособием для обучающихся.
[Лау Чхифун, технический директор]:
«Благодаря 3D-захвату движений мы можем записать движения на видео в панорамном формате. То есть мы можем записать, например, движения мастера со спины и спереди. Стили кунг-фу записываются более тщательно».
Вон начал учиться кунг-фу в 19 лет. Он надеется, что архив вдохновит ещё больше молодых людей заниматься боевыми искусствами.
[Вон Иукхау, мастер кунг-фу]:
«Когда я был учеником, мне показывали движения, я также читал пособия. А сегодня всё сохранено с большой точностью».
Проект не получает финансирования. Средства на него поступают из частных пожертвований.