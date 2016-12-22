Движения кунг-фу сохранят в уникальном 3D-архиве

56-летний гонконгский мастер кунг-фу терпеливо ждёт, пока его облачают в особый костюм. На нём скоро будет 99 датчиков захвата движения.

Задача мастера – внести вклад в создание первого в мире трёхмерного архива боевых искусств. Проект запустили на фоне опасений, что такие традиции могут быть утеряны навсегда.

Все сенсоры загорелись. Вон Иукхау начинает показывать приёмы в стиле Южного дракона. Одновременно за скоростью и силой его движений следят на компьютерном экране.

Цель проекта – сохранить в 3D-архиве более 400 разных стилей кунг-фу. 50 уже попали в цифровой банк данных.

В Гонконге в списке культурного наследия находится 13 стилей. Однако энтузиасты надеются убедить власти, что защитить от исчезновения необходимо гораздо больше.

[Хин Чхао, директор Ассоциации Guoshu]:

«Гонконг – очень важный город в области китайских боевых искусств. Он сохраняет истоки и разные типы боевых искусств. Но в наши дни всё меньше людей передают традиции».

Создатели архива говорят, что база данных не только поможет сохранить стили, но и станет наглядным пособием для обучающихся.

[Лау Чхифун, технический директор]:

«Благодаря 3D-захвату движений мы можем записать движения на видео в панорамном формате. То есть мы можем записать, например, движения мастера со спины и спереди. Стили кунг-фу записываются более тщательно».

Вон начал учиться кунг-фу в 19 лет. Он надеется, что архив вдохновит ещё больше молодых людей заниматься боевыми искусствами.

[Вон Иукхау, мастер кунг-фу]:

«Когда я был учеником, мне показывали движения, я также читал пособия. А сегодня всё сохранено с большой точностью».

Проект не получает финансирования. Средства на него поступают из частных пожертвований.