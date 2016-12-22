22 декабря 2016

Мексиканцы наслаждаются рождественскими пасторалями

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Рождество в Мексике, несмотря на отсутствие снега и живых елей, празднуют ярко и весело. Одно из любимых развлечений – пасторали. Эти рождественские театральные пьесы давно уже стали местной традицией. Например, в городе Тепотсотлан пасторали разыгрывают 50 лет подряд, и каждый раз зал полон зрителей.

[Иван Гонсалес, зритель]:
«Некоторые традиции очень ценные. Но они уже утеряны, другие тоже исчезают. Поэтому, когда мы поддерживаем их с помощью таких постановок, это тоже спасение наследия нашей Мексики».

Как правило, праздничный спектакль посвящён сюжету, в котором перед Вифлеемскими пастухами явился ангел с вестью о скором рождении младенца Христа. Каждый год актёры обыгрывают эту историю по-новому, приправляя её юмором и сатирой.

[Фернандо Рамос, актёр]:
«Каждый год происходит какой-нибудь смешной случай. Все знают, что темы для шуток даёт политика. В этом году их дали президентские выборы в США».

Между тем, актёры не отступают от главной задачи – создать рождественское настроение у зрителей. Публика поддерживает положительных героев аплодисментами, а над отрицательными смеётся. Каждый здесь знает, что добро обязательно восторжествует.

Рождественские пасторали в Мексике разыгрывают до 23 декабря.

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