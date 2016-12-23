Мир глазами архитектора: выставка Максима Атаянца

[Марина Лошак, директор Музея искусств им. Пушкина]:

«Они исполнены в той же манере, в которой писали рисовальщики в XVIII веке. В этом их прелесть: они абсолютно традиционно и мастерски сделаны. Всё вместе производит впечатление большого мастерства, исключительного изящества и артистизма».

Увидеть мир глазами архитектора предлагает новая выставка в Музее искусств имени Пушкина. В экспозиции графические работы современного зодчего Максима Атаянца. Тема рисунков – античность.

Рим – любимый город автора. Зарисовка площади у Собора Святого Павла — одна из первых работ, написанная в Италии с натуры.

[Максим Атаянц, автор работ]:

«Течение времени видно. Есть очень старые вещи, которые медленно меняются. А есть люди. Мода у них меняется, одежда. Это, например, 1996-1997 год. Смотришь, машины уже другие. А это всё такое же. Это интересно».

Для Максима рисование – процесс постижения окружающего пространства. В то время как обычный турист спешит запечатлеть раскрывающиеся перед ним виды на фотоаппарат — Атаянц вооружается карандашом и бумагой.

[Максим Атаянц, автор работ]:

«Когда ты просто смотришь на что-то: 10 минут концентрации, дальше ты уже не можешь ничего. Здесь ты час, 10-15 часов это делаешь сосредоточенно, и очень много понимаешь про то, что ты рисуешь».

Между тем в XVIII веке знакомство с легендарными постройками Древнего Рима в России происходило благодаря этим макетам из пробкового дерева. Специально для выставки их привезли из петербургской Академии художеств. Предметы изготовили в Италии по поручению Екатерины Великой.

[Максим Атаянц, автор работ]:

«Когда основными заказчиками всей архитектуры являлись либо императорские семьи или аристократические очень богатые фамилии, нужно было детей обучать архитектуре. Не как архитекторов, а чтобы они могли заказывать здания, понимать, что нужно сделать».

Выставка продлится до конца февраля.