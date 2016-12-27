Кроссоверы, электрокары и беспилотники – тренд 2016 года

Кроссоверы и технологии беспилотного вождения стали трендом уходящего года в автомобильном мире. Не забыли автопроизводители также о скорости и роскоши.

В доказательство тому яркие премьеры предстали на Женевском автосалоне в марте. Шведская компания Koenigsegg (Кёнигсегг) привезла гиперкар Regera. Под его капотом – 5-литровый турбодвигатель и три электромотора. Суммарная мощность силовой установки – полторы тысяч лошадиных сил.

Британский автопроизводитель Rolls-Royce увидел проявление роскоши в насыщенном чёрном цвете и представил седан Ghost и купе Wraith в спецверсии Black Badge.

Французская компания Bugatti анонсировала новый гиперкар Chiron («Широн»), охарактеризовав его как самый мощный, самый быстрый и самый роскошный в мире автомобиль. «Широн» способен разогнаться до 420 километров в час.

[Джим Холдер, редактор журнала Autocar]:

«Состоятельные клиенты хотят покупать быстрые машины и хотят покупать автомобили класса люкс. И нынешняя тенденция такова, что быстрые автомобили становятся всё более роскошными, а роскошные автомобили становятся всё более быстрыми».

Автомобили с внедорожной внешностью продолжают завоёвывать сердца китайцев. На Пекинском автосалоне американский бренд Ford продемонстрировал линейку своих кроссоверов, в том числе — обновлённую модель Kuga.

Компания Mercedes-Benz представила концепт четырёхдверного купе с «умной» аэродинамикой. Машина обладает самым низким коэффициентом лобового сопротивления среди всех серийных авто.

А вот такой беспилотник, как Chevrolet FNR, способен стать машиной будущего, считают в General Motors. Он сможет передвигаться по дорогам не только автономно, но и согласованно с другим транспортом.

Баварский производ итель в этом году представил под марками дочерних компаний Mini и Rolls-Royce концепт-кары с искусственным интеллектом. Машины будут подстраиваться под потребности своих пассажиров.

Японский Nissan выпустил на дороги минивэн Serena 2016 года, оснащённый технологией самостоятельного вождения ProPilot. Система удерживает автомобиль в пределах одной полосы движения, управляет рулём, газом и тормозом. ProPilot также поддерживает безопасную дистанцию до идущих впереди и сзади машин и заданную скорость.

В августе в Сингапуре появились первые в мире беспилотные такси. Услугу можно заказать через мобильное приложение. В таксопарке работают шесть электромобилей Renault и Mitsubishi. К 2018 году его планируют увеличить до 100 машин.

[Дуг Паркер, сотрудник компании nuTonomy]:

«Эти перемены, которые придут в города, — самые значительные с момента изобретения автомобиля. Думаю, что это изменит и то, как мы планируем инфраструктуру».

На Парижском автосалоне в сентябре ведущие автопроизводители заявили о своём видении будущего спортивных автомобилей.

Один из ярких дебютов – спорткар . Он оборудован электродвигателем мощностью 350 лошадиных сил. Такой же устанавливают на болид Renault, участвующий в гонках Формулы Е.

Другой французский бренд представил концепт Citroen CXperience с футуристическим обликом. Под капотом седана – гибридный двигатель. Его совокупная мощность – 300 лошадиных сил.

Мотор-шоу в Лос-Анджелесе также продемонстрировало горячие премьеры. Jaguar показал полностью электрический кроссовер I-Pace. В продаже он появится в 2018-м. Итальянская компания Alfa Romeo поразила воображение новым паркетником Stelvio. Машина обещает быть одной из быстрейших в своём классе.

[Карл Брауэр, аналитик компании Kelley Blue Book]:

«Каждый бренд, который хочет быть успешным в современном автомобильном мире, должен иметь кроссовер, просто обязан».

2016 год был насыщен эффектными автомобильными премьерами. При этом многие автопроизводители уделяли внимание не только мощности силовых агрегатов, но также и экологичности транспорта.