Обама подписал указ о введении санкций в отношении ФСБ и ГРУ

Президент США Барак Обама подписал указ о высылке из страны 35 российских дипломатов, а также о введении санкций в отношении ряда лиц и ведомств в связи с хакерскими атаками, в которых Белый дом обвиняет Москву.

В администрации американского президента говорят, что меры введены после неоднократных предупреждений, и что целью атак было вмешаться в процесс выборов президента США 2016 года.

Среди российских ведомств, которые попали в санкционный список, — Федеральная служба безопасности, Главное управление Генштаба, а также НКО «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», ООО «Специальный Технологический Центр» и ООО «Цифровое оружие и защита».

Санкции также были введены в отношении руководителя Главного управления Генштаба Игоря Коробова и трёх его заместителей, и лиц, которых власти США разыскивают по обвинению в хакерских атаках: Алексея Белана и Евгения Богачева.

Что касается 35 российских сотрудников диппредставительств, то им дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Как говорят в Белом доме, две российские дипмиссии в Нью-Йорке и Мэриленде будут закрыты в ответ на нападки российских спецслужб на американских дипломатов в Москве.

И пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, и официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в связи с этим сказали, что Россия даст адекватный ответ на санкции.