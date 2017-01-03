Густой смог продолжает окутывать север и центр Китая

Пекин и другие города в северной и центральной части Китая в понедельник по-прежнему были окутаны густым смогом. В результате власти были вынуждены отложить десятки авиарейсов и закрыть ряд автотрасс.

Пекинское городское бюро охраны природы объявило «оранжевый» уровень тревоги из-за загрязнения воздуха ещё на три дня. Ранее предполагалось, что к понедельнику смог рассеется.

Жители столицы говорят, что смог вызывает у них депрессию.

[житель Пекина]:

«Никому не нравится смог. Смог вызывает очень негативные чувства, мы очень переживаем. Мы каждый день читаем о смоге в соцсетях и в СМИ, и просто руки опускаются. Мы надеемся, что сможем видеть голубое небо, и что у нас будет хорошее здоровье». [житель Пекина]:

«Чувствую себя очень подавленным. У меня ребёнок, но он сидит дома и даже не может выйти, чтобы побыть на солнце. Это меня беспокоит. Везде серо. Не знаю, каким будет наше будущее».

В отношении загрязнения воздуха в Китае установлена четырёхуровневая система определения. Наивысший уровень, «красный», вводится, если смог держится более трёх дней. «Оранжевый» объявляют, если смог продолжается три дня, «жёлтый» — два дня и «синий» — один день.

На прошлой неделе в воскресенье «красный» уровень тревоги был объявлен в 25 городах Китая. Были закрыты многие фабрики и школы, приостановлена работа на стройплощадках.

Содержание частиц PM 2,5 в воздухе в некоторых регионах КНР может достигать нескольких сотен микрограммов на кубический метр. При этом, по стандартам Всемирной организации здравоохранения, безопасным для здоровья считается уровень не выше 25 микрограммов на кубический метр.