04 января 2017

В Турции арестовали ещё 27 человек в связи с терактом

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Турецкая полиция провела спецоперацию в Измире в рамках расследования смертоносного теракта в стамбульском ночном клубе в новогоднюю ночь. В результате было задержано 27 человек, включая женщин и детей.

На этих кадрах некоторых из них выводят из жилого дома и сажают в микроавтобусы и автомобили.

Местные СМИ также сообщают, что днём ранее было задержано ещё 16 человек, включая двух иностранцев, взятых под стражу в главном аэропорту Стамбула.

Главного исполнителя теракта пока не нашли. Его пытаются идентифицировать по видео, которое было снято камерами видеонаблюдения на автовокзале города Конья в прошлом месяце. Также в распоряжении правоохранителей имеется сэлфи предполагаемого преступника.

По данным полиции, в город Конья террорист прибыл из Сирии в ноябре прошлого года с женой и детьми, чтобы не привлекать внимания. В результате стрельбы в ночном клубе погибло 39 человек. Ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство», группировка, запрещённая в России и многих других странах.

Тем временем, турецкий парламент проголосовал за продление в стране режима чрезвычайного положения ещё на три месяца, начиная с 19 января. Введён он был после попытки государственного переворота в июле. Режим ЧП позволяет правительству принимать законы в обход парламента, а также в случае необходимости ограничивать права и свободы граждан.

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