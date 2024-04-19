Разбился вертолёт: в Кении погиб командующий армией

В Кении разбился военный вертолёт с военнослужащими высшего ранга. Среди десятерых погибших – командующий армией Кении..

В Кении разбился военный вертолёт с военнослужащими высшего ранга. Среди десятерых погибших – командующий армией Кении генерал Фрэнсис Омонди Оголла.

Трагедия произошла на западе страны, в 400 километрах от Найроби. Как сообщается, военные находились с визитом в регионе, охваченном бандитизмом.

Вертолёт потерпел крушение вскоре после взлёта с территории средней школы. Два человека выжили. Они в больнице.

Что стало причиной крушения, выясняют. Ведётся следствие.

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Через несколько дней генерал Оголла должен был отметить 40-летие своей армейской службы.

[Уильям Руто, президент Кении]:

«Кончина генерала Оголлы – это болезненная утрата для меня лично, и, конечно же, эту скорбь разделяет весь народ Кении».

С 19 апреля в Кении объявлен трёхдневный траур.

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