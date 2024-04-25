Ядерные отходы угрожают плодородной долине в Центральной Азии

На этих живописных кыргызских холмах хранится огромное количество ядерных отходов. И исследования показывают, что дамбы, удерживающие..

На этих живописных кыргызских холмах хранится огромное количество ядерных отходов.

И исследования показывают, что дамбы, удерживающие миллионы тонн отработанной воды с урановых шахт недалеко от города Майлуу-Суу, нестабильны.

Отходы находятся недалеко от речной системы над плодородной Ферганской долиной.

При этом район подвержен землетрясениям.

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Некоторые прогнозируют возможную катастрофу чернобыльского масштаба, если дамбы прорвёт.

Инженер местной радиологической лаборатории говорит, что самое опасное здесь – оползень с противоположного склона.

Район вблизи города Майлуу-Суу был одним из крупнейших в мире отвалов урановой руды, который Советский Союз разрабатывал с 40-х по 60-е годы прошлого века.

Сегодня дамбы удерживают такой объём отходов, которого хватило бы, чтобы заполнить 280 олимпийских бассейнов.

Оползень в 2017 году сделал плотины нестабильными.

Если здесь случится сильное землетрясение, то региону грозит катастрофа.

В случае прорыва дамб, загрязнённая вода может попасть в реку и в Ферганскую долину, которую делят Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Здесь проживает около 16 миллионов человек. Многие занимаются сельским хозяйством.

Исследования показывают, что в случае катастрофы миллионы людей будут вынуждены покинуть свои дома.

[Токтобек Бердибеков, местный житель]:«Самое главное для нас – избавиться от местного хвостохранилища. Оно, безусловно, опасно».

Эксперты говорят, что безопасно хранить отходы в нынешнем виде невозможно. Их нужно вывозить с берегов реки.

[Айбек Козибаев, сотрудник Управления хвостохранилищами]:«В рамках этого проекта предполагается рекультивировать 16 хвостохранилищ. Четыре хвостохранилища будут перенесены в безопасные места».

Проект может обойтись в 26 миллионов долларов.

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