Волонтёры плавают по улицам Дубая на каяках, помогая людям

Рахул плывёт по Дубаю на своём каяке, помогая людям передвигаться по затопленным улицам города после рекордного..

Рахул плывёт по Дубаю на своём каяке, помогая людям передвигаться по затопленным улицам города после рекордного шторма. 16 апреля здесь за день выпала годовая норма осадков. Вода затопила дороги, дома и предприятия, а также вызвала многочасовые заторы.

Изначально шторм в воскресенье обрушился на Оман. Там погибло 20 человек. В ОАЭ сообщается об одном погибшем.

Рахул говорит, что решил использовать свой каяк, чтобы помочь тем, кто остаётся в ловушке среди воды и в собственных домах.

[Рахул Бобе, волонтёр]:

«Здесь всё полностью затоплено, в зданиях нет ни электричества, ни воды, у жильцов нет еды, поэтому мы им помогаем».

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Люди говорят, что подобное наводнение случается уже в третий раз. При этом власти не могут решить проблему.

[Мохаммед аль-Хароф, местный житель]:

«Проблема не в дождевой воде, а в том, что она смешивается с дренажной водой, что вызывает проблемы с насекомыми и со зданием. Также нет ни электричества, ни воды, все коммуникации в зданиях отключены».

Многим госслужащим, школьникам и студентам власти сказали оставаться дома, пока вода не уйдёт.

А это портовый город Мукалла в Йемене. Здесь сильные дожди привели к масштабным затоплениям ферм, предприятий, стройплощадок и домов.

Люди говорят, что боятся новых осадков, которые могут нанести ещё больше ущерба.

Наводнения из-за ливней наблюдаются и на юго-востоке Ирана. Местные жители жалуются на недостаток питьевой воды. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Также был нанесён ущерб инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям.

Дожди – редкое явление в ОАЭ и других странах Аравийского полуострова, климат которых обычно сухой и пустынный. Так, летом температура воздуха может подниматься выше 50 градусов по Цельсию.

Исследователи полагают, что изменение климата приведёт к росту температуры, увеличению влажности и повышению риска наводнений в некоторых районах Персидского залива. Проблема может усугубиться в таких странах, как ОАЭ, где не хватает дренажной инфраструктуры, способной справиться с сильными дождями.

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