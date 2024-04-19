Волонтёры плавают по улицам Дубая на каяках, помогая людям

Рахул плывёт по Дубаю на своём каяке, помогая людям передвигаться по затопленным улицам города после рекордного..
Дата загрузки: 2024-04-20
Изначально шторм в воскресенье обрушился на Оман. Там погибло 20 человек. В ОАЭ сообщается об одном погибшем.
Рахул говорит, что решил использовать свой каяк, чтобы помочь тем, кто остаётся в ловушке среди воды и в собственных домах.
[Рахул Бобе, волонтёр]:
«Здесь всё полностью затоплено, в зданиях нет ни электричества, ни воды, у жильцов нет еды, поэтому мы им помогаем».
Люди говорят, что подобное наводнение случается уже в третий раз. При этом власти не могут решить проблему.
[Мохаммед аль-Хароф, местный житель]:
«Проблема не в дождевой воде, а в том, что она смешивается с дренажной водой, что вызывает проблемы с насекомыми и со зданием. Также нет ни электричества, ни воды, все коммуникации в зданиях отключены».
Многим госслужащим, школьникам и студентам власти сказали оставаться дома, пока вода не уйдёт.
А это портовый город Мукалла в Йемене. Здесь сильные дожди привели к масштабным затоплениям ферм, предприятий, стройплощадок и домов.
Люди говорят, что боятся новых осадков, которые могут нанести ещё больше ущерба.
Наводнения из-за ливней наблюдаются и на юго-востоке Ирана. Местные жители жалуются на недостаток питьевой воды. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома. Также был нанесён ущерб инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям.
Дожди – редкое явление в ОАЭ и других странах Аравийского полуострова, климат которых обычно сухой и пустынный. Так, летом температура воздуха может подниматься выше 50 градусов по Цельсию.
Исследователи полагают, что изменение климата приведёт к росту температуры, увеличению влажности и повышению риска наводнений в некоторых районах Персидского залива. Проблема может усугубиться в таких странах, как ОАЭ, где не хватает дренажной инфраструктуры, способной справиться с сильными дождями.
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