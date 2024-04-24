В Нидерландах создали «Ноев ковчег» для кораллов

Этот огромный аквариум голландские биологи называют «Ноевым ковчегом». Он находится в зоопарке «Бургерс Зоо» в Арнеме...

[Ниенке Клеркс, биолог]:

«Это первый проект, когда мы сохраняем кораллы с известным происхождением. Поскольку мы точно знаем, откуда они взяты, то можем вернуть их в дикую природу, например, на Большой Барьерный риф».

Этот огромный аквариум голландские биологи называют «Ноевым ковчегом». Он находится в зоопарке «Бургерс Зоо» в Арнеме. Здесь учёные выращивают хрупкие кораллы, собранные у побережья Сейшельских островов. Всего посадили 14 веточек.

Проект в «Бургерс Зоо» запустили в 2022 году. Океанариум, где сажают кораллы, состоит из одиннадцати бассейнов, в которых восемь миллионов литров морской воды. Смотрители постоянно следят за её чистотой и солёностью, а также за правильным освещением.

[Паскал Кик, смотритель зоопарка]:

«Мы стараемся сохранить стабильную среду. И уже полтора года проверяем, какие условия для кораллов лучше. Так что мы понимаем, где их размещать и как сохранять».

В аквариум только что поместили ещё два вида кораллов. Один из них – акропора. Он растёт относительно быстро.

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[Ниенке Клеркс, биолог]:

«Другой вид – гардинеросерис. Он растёт немного медленнее и больше похож на тарелку. Эти два коралла хорошо чувствуют себя в неволе, поэтому мы можем поместить их в наш аквариум с коралловым рифом».

Проект под названием «Ноев ковчег» запустила Глобальная коралловая консерватория, основанная в 2019 году. В её планах – создать банк кораллов в океанариумах по всей Европе. Это позволит спасти коралловые рифы, которые важны для морских обитателей, а также для предотвращения эрозии побережий.

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