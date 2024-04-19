Израиль нанёс удар по объектам в Иране

Утром в пятницу Израиль нанёс ответный удар по Ирану. Об этом сообщает ABC News со ссылкой..
Дата загрузки: 2024-04-20
После атаки Иран закрыл воздушное пространство над несколькими городами.
Авиаудар стал ответом на массированную воздушную атаку, которую Иран совершил на города Израиля около недели назад.
Атака Тегерана в ночь на 14 апреля стала ответом на удар ЦАХАЛа по консульству Ирана в Сирии. Армия обороны Израиля сообщила, что Иран и проиранские силы выпустили по территории страны около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет, а также 120 баллистических. Почти все их сбили.
Сообщается, что в разговоре с Джо Байденом израильский премьер Биньямин Нетаньяху предупредил об ответных ударах по Ирану. Белый дом их не поддержал.
Между тем, США наложили вето на проект резолюции о членстве Палестины в ООН. Резолюцию представил Алжир. 12 стран проголосовали «за». Великобритания и Швейцария воздержались.
Российский посол раскритиковал США за то, что они уже в пятый раз накладывают вето на подобную резолюцию с начала войны в Газе.
Сейчас Палестина имеет статус «постоянного наблюдателя» при ООН. Он позволяет ей участвовать в заседаниях. Однако она не имеет права голоса.
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