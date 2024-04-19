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Телеканал NTD

Израиль нанёс удар по объектам в Иране

Израиль нанёс удар по объектам в Иране

Утром в пятницу Израиль нанёс ответный удар по Ирану. Об этом сообщает ABC News со ссылкой..

Дата загрузки: 2024-04-20

Израиль нанёс удар по объектам в Иране
Утром в пятницу Израиль нанёс ответный удар по Ирану. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США. Взрывы прогремели в районе военной базы на северо-западе провинции Исфахан. Там же расположены ядерные объекты страны.

После атаки Иран закрыл воздушное пространство над несколькими городами.

Авиаудар стал ответом на массированную воздушную атаку, которую Иран совершил на города Израиля около недели назад.

Атака Тегерана в ночь на 14 апреля стала ответом на удар ЦАХАЛа по консульству Ирана в Сирии. Армия обороны Израиля сообщила, что Иран и проиранские силы выпустили по территории страны около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет, а также 120 баллистических. Почти все их сбили.

Сообщается, что в разговоре с Джо Байденом израильский премьер Биньямин Нетаньяху предупредил об ответных ударах по Ирану. Белый дом их не поддержал.

Между тем, США наложили вето на проект резолюции о членстве Палестины в ООН. Резолюцию представил Алжир. 12 стран проголосовали «за». Великобритания и Швейцария воздержались.

Российский посол раскритиковал США за то, что они уже в пятый раз накладывают вето на подобную резолюцию с начала войны в Газе.

Сейчас Палестина имеет статус «постоянного наблюдателя» при ООН. Он позволяет ей участвовать в заседаниях. Однако она не имеет права голоса.
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