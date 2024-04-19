Самый знаменитый храм Камбоджи хочет вернуть прежнее число туристов

Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже занимает площадь около 400 квадратных километров. Здесь находятся руины столиц Кхмерской..
Дата загрузки: 2024-04-20
ЮНЕСКО называет его одним из самых важных археологических объектов в Юго-Восточной Азии.
К древним храмам среди густого леса приезжают туристы со всего мира.
До пандемии COVID-19 сюда ежегодно приезжало более пяти миллионов путешественников. Но после начала вспышки археологические памятники по всему миру опустели.
Лонг Косал – заместитель директора правительственного агентства, которое курирует археологический комплекс.[Лонг Косал, представитель агентства Камбоджи по древностям]:
«Когда мы пришли на работу в храм, я был там единственным человеком».
Чарли переехал в Камбоджу из Великобритании. Он говорит, что сегодня в храмовом комплексе людей по-прежнему мало.[Чарли Георгиу, житель Пномпеня]:
«Мне так больше нравится. Так лучше».
Впрочем, как ожидается, в этом году поток людей восстановится. С начала года сюда уже приехало около полумиллиона посетителей.[Лонг Косал, представитель агентства Камбоджи по древностям]:
«Мы приложили много усилий, чтобы Камбоджа стала лучшим и самым посещаемым туристическим направлением в Юго-Восточной Азии».
Туристы сотнями выстраиваются на противоположной стороне небольшого озера, где в воде на фоне восходящего солнца видны отражения храмов и деревьев.
Это всемирно известное и очень популярное зрелище, ради которого туристы приезжают рано утром.[Роуп Рао, туристка из Индии]:
«Я очень взволнована и хочу увидеть, что внутри. Но первое зрелище, которое мы увидели отсюда, просто фантастическое».
В апреле в Камбодже, как и во всей Юго-Восточной Азии, наступает самый жаркий сезон. Именно поэтому раннее утро – самое популярное время для посещения Ангкор-Вата.
Короткая ссылка на эту страницу: