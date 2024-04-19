Самый знаменитый храм Камбоджи хочет вернуть прежнее число туристов

Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже занимает площадь около 400 квадратных километров. Здесь находятся руины столиц Кхмерской..

Храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже занимает площадь около 400 квадратных километров. Здесь находятся руины столиц Кхмерской империи IX-XV веков, включая главный храм.

ЮНЕСКО называет его одним из самых важных археологических объектов в Юго-Восточной Азии.

К древним храмам среди густого леса приезжают туристы со всего мира.

До пандемии COVID-19 сюда ежегодно приезжало более пяти миллионов путешественников. Но после начала вспышки археологические памятники по всему миру опустели.

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Лонг Косал – заместитель директора правительственного агентства, которое курирует археологический комплекс.

[Лонг Косал, представитель агентства Камбоджи по древностям]:«Когда мы пришли на работу в храм, я был там единственным человеком».

Чарли переехал в Камбоджу из Великобритании. Он говорит, что сегодня в храмовом комплексе людей по-прежнему мало.

[Чарли Георгиу, житель Пномпеня]:«Мне так больше нравится. Так лучше».

Впрочем, как ожидается, в этом году поток людей восстановится. С начала года сюда уже приехало около полумиллиона посетителей.

[Лонг Косал, представитель агентства Камбоджи по древностям]:«Мы приложили много усилий, чтобы Камбоджа стала лучшим и самым посещаемым туристическим направлением в Юго-Восточной Азии».

Туристы сотнями выстраиваются на противоположной стороне небольшого озера, где в воде на фоне восходящего солнца видны отражения храмов и деревьев.

Это всемирно известное и очень популярное зрелище, ради которого туристы приезжают рано утром.

[Роуп Рао, туристка из Индии]:«Я очень взволнована и хочу увидеть, что внутри. Но первое зрелище, которое мы увидели отсюда, просто фантастическое».

В апреле в Камбодже, как и во всей Юго-Восточной Азии, наступает самый жаркий сезон. Именно поэтому раннее утро – самое популярное время для посещения Ангкор-Вата.

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