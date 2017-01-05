Турция ещё раз отказалась менять антитеррористические законы

[Омер Челик, министр по делам ЕС Турции]:

«Турция делит 1295 километров границы с Сирией и Ираком. Если у страны, которая столкнулась с подобной, как в Reina, атакой, просить изменить антитеррористические законы, то это поставит под угрозу и Турцию, и Европу. Это неправильный подход».

Министр Турции по делам ЕС Омер Челик сказал, что его страна не может изменить антитеррористическое законодательство в соответствии с пожеланиями Брюсселя. Он ещё раз подтвердил то, о чём ранее говорили турецкие власти. Однако в этот раз поводом для заявления послужил теракт в стамбульском клубе Reina в новогоднюю ночь.

ЕС требует от Турции внести изменения в антитеррористическое законодательство, чтобы привести его в соответствие с аналогичными законами в Европе. Это одно из условий, на которых Евросоюз готов отменить для Анкары визы.

Турция же настаивает, что изменить законодательство не может. Власти страны также неоднократно заявляли, что, если безвизовый режим не введут, то они откажутся от договора с ЕС по приёму обратно высланных из Европы мигрантов.

[Омер Челик, министр по делам ЕС Турции]:

«Это стратегическое решение. Как суверенная страна мы хотим поддерживать безопасность и у нас, и в Европе. Мы не можем идти на компромиссы в вопросах безопасности».

Тем временем власти Турции объявили, что установили личность мужчины, открывшего стрельбу в ночном клубе. Однако его имя пока не называется. За несколько недель до инцидента предполагаемый преступник перебрался из Сирии в Турцию. Он попал в объективы камер видеонаблюдения на автовокзале города Конья.

Террорист, убивший 39 человек, по-прежнему на свободе. Ответственность за атаку взяла на себя запрещённая в России и других странах группировка ИГИЛ.

В связи с терактом в турецком городе Измир задержали 20 предполагаемых сторонников «Исламского государства». Там же были изъяты поддельные паспорта и даже приборы ночного видения.

Турецкие СМИ сообщают, что после атаки в общей сложности полиция задержала уже 36 человек.