«Умный» зонтик предупреждает, когда пойдёт дождь

[Клемен Гийо, создатель «умного» зонтика]:

«Мы поместили этот чип в рукоятку зонтика, чтобы в реальном времени собирать данные — такие, как температура, влажность и давление. Данные отправляются на смартфон, а оттуда — на нашу платформу. На нашей платформе мы собираем данные из многих источников. Таким образом, пользователь получает уведомление, что через 15 минут, в месте, где он находится, пойдёт дождь».

На шоу потребительской электроники в Лас-Вегасе французский производитель представил новейшее изобретение: «умный зонтик». Гаджет не только защищает от влаги — он понимает, когда идёт дождь. По беспроводной сети он отправляет данные о погоде в центральную систему. После этого другие владельцы подобных зонтиков получают уведомление о возможных осадках.

И это ещё не все его полезные функции. Такой зонтик сложно забыть, ведь он связывается со своим владельцем, если тот отходит слишком далеко.

[Клемен Гийо, создатель «умного» зонтика]:

«Мы также отправляем на ваш смартфон другое уведомление, если вы случайно забываете зонтик. Забыть его в ресторане или где-то ещё может каждый. В сообщении сказано: «Не оставляй меня». Люди теряют свои зонтики, а мы присылаем геолокационные данные места, где он остался. Так что свой зонтик вы больше не потеряете».

Стартап появился в прошлом году. Он собрал средства на производство благодаря предзаказам. Удалось накопить 40 тысяч евро, что было на 10 тысяч больше требуемой на то время суммы.

В настоящее время произведено 1000 зонтиков. Их доставка по всему миру начнётся в феврале. Стоимость каждого составит около 80 евро.