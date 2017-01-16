Цены на нефть будут ещё более неустойчивыми в 2017 году

Цены на мировом рынке нефти будут ещё более неустойчивыми в этом году. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол. По его мнению, это произойдёт даже в случае стабилизации рынка в первом полугодии.

[Фатих Бирол, глава Международного энергетического агентства]:

«Я ожидаю, что мы увидим восстановление баланса на рынках в первой половине этого года. Но хочу сказать, что мы вступаем в период высокой волатильности на рынке».

Страны, входящие в ОПЕК, 30 ноября договорились сократить добычу нефти в первом полугодии 2017-го на один миллион 200 тысяч баррелей в сутки – до 32 с половиной миллионов баррелей. Кроме того, уменьшить объём добычи нефти на 558 тысяч баррелей в сутки обязались страны, не входящие в ОПЕК. Россия сократит добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.

Бирол считает, что это соглашение может привести к росту цены на «чёрное золото». А это, в свою очередь, может уменьшить спрос.

Кроме того, другие страны могут увеличить поставку своей продукции на мировой рынок нефти.

[Фатих Бирол, глава Международного энергетического агентства]:

«Думаю, США увеличат добычу сланцевой нефти в этом году».

По данным аналитиков, объём добычи нефти на прошлой неделе увеличился в 48 южных штатах США. В целом в сутки добывалось восемь миллионов 950 тысяч баррелей. Это максимальный показатель с апреля прошлого года.

Главное опасение директору Международного энергетического агентства внушает отсутствие инвестиций в новые поставки нефти. Из-за снижения цены на ископаемое топливо в течение двух последних лет закрылось много предприятий по всему миру.

[Фатих Бирол, глава Международного энергетического агентства]:

«Если в этом году не будет значительных инвестиций, то в ближайшие несколько лет может произойти большой разрыв между спросом и предложением. Это принесёт серьёзные последствия рынку нефти».

Кроме того, китайская нефтедобывающая отрасль в последнее время была в упадке. Однако, по словам Бирола, с ростом цены на нефть Китай также может увеличить её добычу.