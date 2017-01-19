Мексика будет импортировать больше кукурузы из США

[Хуан Пабло Рохас, глава федерации фермеров]:

«Производители перестанут покупать удобрения и другие товары, поскольку себестоимость продукции выросла на 20-40%. Это произошло из-за увеличения налогов, цен на топливо и удобрения».

В Мексике, по меньшей мере, на 20% вырастет объём импорта кукурузы из США. Такой прогноз появился на фоне ожидания сокращения посадок на местных фермах. Причиной этому послужат повышение цен на топливо и ослабление национальной мексиканской валюты.

В сезон 2016-17 годов импорт кукурузы, вероятно, достигнет объёма в 14-16 миллионов тонн. В следующем сезоне ожидается рост до 19 миллионов тонн.

Как следствие поднимутся цены на изделия из зёрен этого растения.

[Хуан Пабло Рохас, глава федерации фермеров]:

«Производители тортильи из провинций не контролируют рост цен. Мы понимаем, что расходы этих небольших предприятий также растут, когда дорожает зерно, и увеличиваются транспортные расходы».

Между тем, президент Энрике Пенья Ньето после совещания с предпринимателями и профсоюзными лидерами пообещал ограничить рост цен на такие основные продукты, как тортильи – кукурузные лепёшки.

[работник мельницы]:

«Цена на кукурузу всегда была неустойчивой, прыгала то вверх, то вниз. Но теперь она не снизилась, напротив – значительно выросла, а мы не можем поднять цену, поскольку власти оказывают давление на нас».

Тем не менее, в федерации фермеров ожидают, что цены на кукурузные лепёшки вырастут в среднем на 7%, но могут подняться и на 40%. Причём подорожает продукт больше в южных регионах страны, где, в основном, живут малообеспеченные люди.