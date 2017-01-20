Гребцы из США и Британии победили в атлантической регате

Гонка стартовала от острова Гомера. Берегов Антигуа победители достигли через 35 дней, 14 часов и 3 минуты, преодолев 4800 километров. Предыдущим рекордсменам потребовалось на это на двое суток больше.
На берегу гребцов встречают родные. На лицах у всех – радость. Долгие дни, наполненные опасностями и тревогами, остались позади.[Энджус Коллинз, участник регаты]:
«Думаю, на самом деле до вчерашнего дня мы не верили, что побьём рекорд».
На полпути команда столкнулась со встречными ветрами.
[Алекс Симпсон, участник регаты]:
«В пятницу 13 января наступил самый худший день в нашей гонке. Мы гребли против встречного ветра».
[Джейсон Колдуэлл, участник регаты]:
«У нас оставалось пять дней, чтобы преодолеть 740 километров. В среднем мы должны были проплывать 150 километров в день. Это просто неслыханно. В первый день мы проплыли 145 километров, а во второй и в третий уже по 170 километров. На четвёртый день мы уже знали, что время есть в запасе».
В регате участвуют ещё одиннадцать лодок. Ожидается, что следующей достигнет финиша британская команда.
Атлантическая гребная гонка считается одной из самых сложных регат.