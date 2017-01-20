Гребцы из США и Британии победили в атлантической регате

Двое британских и двое американских гребцов стали победителями Атлантической гребной регаты. Они также побили рекорд по пересечению Атлантического океана на лодке командой из четырёх человек.

Гонка стартовала от острова Гомера. Берегов Антигуа победители достигли через 35 дней, 14 часов и 3 минуты, преодолев 4800 километров. Предыдущим рекордсменам потребовалось на это на двое суток больше.

На берегу гребцов встречают родные. На лицах у всех – радость. Долгие дни, наполненные опасностями и тревогами, остались позади.

[Энджус Коллинз, участник регаты]:«Думаю, на самом деле до вчерашнего дня мы не верили, что побьём рекорд».

На полпути команда столкнулась со встречными ветрами.

[Алекс Симпсон, участник регаты]:

«В пятницу 13 января наступил самый худший день в нашей гонке. Мы гребли против встречного ветра». [Джейсон Колдуэлл, участник регаты]:

«У нас оставалось пять дней, чтобы преодолеть 740 километров. В среднем мы должны были проплывать 150 километров в день. Это просто неслыханно. В первый день мы проплыли 145 километров, а во второй и в третий уже по 170 километров. На четвёртый день мы уже знали, что время есть в запасе».

В регате участвуют ещё одиннадцать лодок. Ожидается, что следующей достигнет финиша британская команда.

Атлантическая гребная гонка считается одной из самых сложных регат.