Стартовал эксперимент, имитирующий жизнь на Марсе

Шестеро учёных прибыли на остров Гавайи для участия в эксперименте. Следующие восемь месяцев они проведут в условиях, имитирующих жизнь на Марсе.

Команда добровольцев будет жить в специальном куполе. Его диаметр — одиннадцать метров, высота – семь. Рядом находится небольшая солнечная электростанция. В похожем комплексе, как ожидается, будут жить и работать участники марсианской миссии.

[Ким Бинстед, профессор Гавайского университета в Маноа]:

«Это наилучшее, наиболее подходящее место для эксперимента. Как видите, это похоже на марсианский ландшафт. Исследование расширит знания, полученные Гавайским университетом. У нас здесь лучшие планетологи и астрономы мира».

О свежем воздухе участникам эксперимента придётся позабыть. Наружу они будут выходить только в скафандрах. В них же придётся выполнять геологоразведочные работы. Пищей учёным послужат консервы, сублимированные и замороженные продукты. Воду придётся экономить.

Никаких контактов с внешним миром у команды не будет – только радиосвязь с кураторами эксперимента. Причём сигнал будет доходить с 20-минутной задержкой. Так же происходило бы, если бы они выходили на связь с Землёй с Марса.

Исследование поможет учёным лучше понять, как реагирует человеческий организм на длительную изоляцию, и насколько изменяется работоспособность человека. Этот эксперимент, финансируемый НАСА, станет уже пятым по счёту. Предыдущий длился год.

Исследовательский комплекс находится на высоте два с половиной километра над уровнем моря на действующем щитовом вулкане Мауна-Лоа.