Телеканал NTD

Австралийские учёные вакцинируют лягушек от опасного грибка

Дата загрузки: 2026-05-05

Австралийские учёные впервые испытывают в дикой природе вакцину против хитридиомикоза – грибковой болезни, которая за последние 35 лет уничтожила 90 видов земноводных по всему миру. В конце марта исследователь Университета Макквори Энтони Уоддл и его команда выпустили 500 привитых зелёно-золотых квакш в заповедник на территории сиднейского Олимпийского парка.

Хитридиомикоз поражает кожу и нервную систему лягушек. Когда грибок попадает в экосистему, вывести его невозможно. В Австралии популяция зелёно-золотых квакш сократились на 90 процентов.

[Дженни О’Мира, эколог Управления Олимпийского парка Сиднея]:
«Мы заметили в последние несколько лет, что популяция лягушек стремительно сокращается по всей территории. Поэтому мы считаем, что нужно было что-то предпринять. Мы можем управлять ландшафтом и сделать его идеальным для лягушек, но мы не можем управлять хитридиомикозом».

Вакцину разработал Уоддл. Лягушкам вводят слабую дозу грибка, затем лечат противогрибковым препаратом.

[Энтони Уоддл, исследователь Университета Макквори]:
«Когда мы вводим им хитридиомикоз в лабораторных экспериментах, сто процентов этих лягушек выживают. Так что вакцина действительно высокоэффективна».

Вместе с привитыми лягушками в защищённые водоёмы карьера выпустили контрольную группу из 500 непривитых. В ближайшие недели команда будет проводить тесты.

[Джессика Льюис, исследователь Университета Макквори]:
«Успехом будет, если мы поймаем привитых лягушек, и при тестировании их уровень заражения окажется либо крайне низким, либо инфекции не будет вообще».

Если эксперимент будет успешным, вакцинацию начнут проводить и среди других популяций лягушек в Сиднее и за его пределами.

