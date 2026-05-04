Бумаге посвятили выставку в Берлине

Скромный материал – бумага – стал главной темой выставки в Берлине. Она проходит под названием Paper Positions. Все экспонаты сделаны из бумаги, а некоторые работы посвящены именно ей.
[Кристиан Ярмушек, директор выставки]:
«Такого обычно не увидишь на художественных ярмарках. Как правило, показывают картины или скульптуры. Это часто крупномасштабные и дорогие работы. Но бумага очень универсальна».
Бумажные экспонаты имеют свои преимущества. Рисунки, картины и скульптуры легче транспортировать.
[Кристиан Ярмушек, директор выставки]:
«Многие говорят: «Это ведь просто бумага». А я отвечаю: сначала придите и сами посмотрите, насколько разнообразны работы из этого материала. Прежде всего, это очень непосредственно. Думаю, художники ценят это ощущение чего-то предварительного, случайного, что присуще эскизам или работам на бумаге. В ней нет стремления к вечности. И как раз это меня восхищает в бумажном искусстве».
В этом году в художественной ярмарке участвуют 70 галерей. Половина из них – немецкие. Остальные расположены в разных странах. Не смогли участвовать только галереи из Ирана. Все работы выставлены на продажу. Стоят от 150 до 150 000 евро.
Ярмарка проходит в бывшем зале прибытия аэропорта Темпельхоф, который не работает с 2008 года. Проводят её уже в десятый раз.
