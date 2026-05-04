Кита Тимми выпустили на свободу в Северное море после долгой спасательной операции

Горбатый кит по кличке Тимми, который несколько раз застревал на отмелях у побережья Германии, выплыл на свободу. Его отбуксировали в наполненной водой барже в открытые воды Северного моря.

Впервые молодого кита заметили 3 марта в порту Висмара. А через 20 дней он застрял на мелководье. Власти провели спасательную операцию и помогли ему освободиться. После этого он ещё несколько раз застревал на отмелях, но самостоятельно освобождался. Затем кит сильно ослаб и уже не смог сойти с мелководья.

Животное завели в баржу с водой и отбуксировали в сторону Атлантики. Эту операцию проводили уже частные лица. Её критиковали ветеринары и защитники природы. По их мнению, ослабшее животное не выживет в океане.

Ранее спасатели оснастили кита GPS-трекером. Это позволит отследить маршрут животного и убедиться в том, что оно нашло путь в Атлантику.

