Монстр-трак врезался в толпу зрителей в Колумбии

Дата загрузки: 2026-05-05

Трагедия на выставочном мероприятии в Колумбии. Монстр-трак потерял управление и врезался в толпу зрителей. Инцидент произошёл в городе Попаян.

Погибли три человека. По данным колумбийских СМИ, это девочки 10 и 12 лет, а также 28-летняя женщина.

[Миллер Веларде, дедушка погибшей]:
«Это была катастрофа. Автомобиль потерял управление, врезался в людей, прижал их к забору и убил мою маленькую девочку».

Ещё 35 человек пострадали. Некоторых доставили в больницу в Сан-Хосе.

[Рене Зунига, сотрудник больницы]:
«У нас в общей сложности 16 пациентов, пять из которых — дети в критическом состоянии. Из 11 взрослых пятеро в отделении интенсивной терапии, а шестеро — под наблюдением».

Инцидент случился на мероприятии Monster Truck 2026, которое проходило в сельской местности департамента Каука.

Губернатор департамента выразил соболезнования семьям погибших и пообещал расследовать инцидент.

