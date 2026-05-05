Двое человек погибли и трое получили тяжёлые травмы в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре..

Автомобиль врезался в пешеходов в Лейпциге: двое погибли и трое серьёзно пострадали

Двое человек погибли и трое получили тяжёлые травмы в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре немецкого Лейпцига. Трагический инцидент произошёл в понедельник около пяти вечера.

Легковой автомобиль на большой скорости выехал на улицу Гриммайшештрассе, ведущую в торговый район города, и врезался в людей. В целом пострадали более 20 человек.

На место происшествия прибыли 40 пожарных и 40 сотрудников скорой помощи, а также полиция. Были задействованы два вертолёта.

Подозреваемого вскоре задержали. Он сдался без сопротивления. Это 33-летний гражданин и уроженец Германии.

[Сюзанна Любке, пресс-секретарь полиции Лейпцига]:

«Речь идет о случае насильственного нападения. Мы предполагаем, что это преступник-одиночка. Сейчас нет никакой угрозы общественной безопасности».

На месте инцидента работает группа экспертов-криминалистов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Автомобиль подозреваемого в результате наезда на людей получил повреждения. У него сильно помят капот и разбито лобовое стекло. Машину увезли на эвакуаторе.

Задержанному готовятся предъявить обвинения в убийстве и покушении на убийство.

Представитель МВД сообщил, что часто причиной таких нападений становится психическая нестабильность и приступы ярости. Однако, по его словам, делать какие-либо выводы рано.

Короткая ссылка на эту страницу: