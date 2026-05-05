Трое умерших: вспышка хантавируса на круизном лайнере

[Джейк Розмарин, пассажир круизного лайнера]:

«Сейчас я на борту MV Hondius, и то, что происходит, очень реально для всех нас здесь».

Пассажиров, застрявших на борту круизного лайнера у берегов Западной Африки, постепенно охватывает паника.

На судне, которое следовало из Аргентины в Кабо-Верде, началась вспышка хантавируса – редкого заболевания, которое переносят грызуны. Умерло уже три человека: пожилая семейная пара из Нидерландов и ещё один нидерландский пассажир.

Один британский турист находится в реанимации в Йоханнесбурге. Он покинул судно ранее. У двоих членов экипажа подозревают хантавирус, но их пока эвакуировать не разрешили.

В целом на борту остаётся около 150 пассажиров.

«Сейчас много неопределённости, и это самое сложное. Всё, чего мы сейчас хотим, – это чувствовать себя в безопасности, иметь ясность и вернуться домой».

Судно принадлежит круизной компании Oceanwide. Оно отправилось в путь 20 марта. Круиз должен был завершиться 4 мая. Сейчас лайнер стоит на якоре неподалёку от столицы Кабо-Верде. Власти островного государства заявили, что не разрешат судну зайти в порт из соображений безопасности.

Хантавирус нелегко передаётся от человека к человеку. ВОЗ заявила, что риск масштабной вспышки в целом низок.

Специфических лекарств от хантавируса не существует. Лечение сосредоточено на поддерживающей терапии, включая подключение пациентов к аппаратам искусственной вентиляции лёгких в тяжёлых случаях.

Хантавирус обычно начинается с таких симптомов, как усталость и высокая температура, через одну-восемь недель после заражения.

