Йеменская кофейная культура набирает популярность в США

Йеменские кофейни привносят новые традиции в кофейную культуру США. Эти заведения становятся всё популярнее, и их..
Дата загрузки: 2026-05-05
Йеменские кофейни привносят новые традиции в кофейную культуру США. Эти заведения становятся всё популярнее, и их открывается всё больше.
[Мохамед Нассер, сотрудник компании Haraz Coffee House]:
«У нас франшиза с 50 торговыми точками. И ещё 50 откроются к концу года».
Йемен входит в число древнейших регионов выращивания кофе. Так что традиции употребления этого напитка формировались столетиями. Это культурное наследие привносят в жизнь американцев йеменские мигранты.
[Фарис Альматрахи, совладелец компании Arwa Coffee]:
«В Йемене уже более десяти лет продолжаются конфликты. И мы, американцы йеменского происхождения, лишены возможности вернуться в Йемен и посетить родственников. Поэтому один из способов побывать там, не выезжая туда, – это привнести этот опыт в США».
Йеменский кофе часто готовят с добавлением специй. К напитку подают соответствующие десерты. В кофейнях также подают чай.
[Ахмад Бадр, владелец кофейни]:
«Наш самый популярный напиток – Адани – чёрный чай с молоком и специями. Он очень популярен и похож на индийский чай масала».
[Синди Донован, гостья кофейни]:
«Кардамон в напитках просто замечательный. Очень ароматный. Насыщенный, но не тяжёлый».
Йеменские кофейни – это не только заведения, где можно выпить чашечку кофе. Они задуманы как центры общественной жизни, которые предлагают альтернативу барам и ночным клубам, поскольку работают допоздна.
Короткая ссылка на эту страницу: