Туристический автобус перевернулся в Мексике: 11 погибших

Трагедия в Мексике. В штате Наярит на западе страны в аварию попал туристический автобус. Много жертв.

[Энрике Родригес, пожарная служба штата Наярит]:

«Пять человек скончались в больнице, шестеро — на месте происшествия, всего погибло 11 человек, около 25 пострадали».

Автобус следовал из штата Халиско в развлекательный центр в Наярите. Машина съехала с трассы и перевернулась. ДТП произошло недалеко от города Аматлан-де-Каньяс.

На место происшествия прибыли аварийные службы из Наярита и Халиско. Трассу перекрыли для проведения спасательных работ и расследования причин аварии.

Смертельные аварии с участием автобусов в Латинской Америке и на автомагистралях Мексики бывают часто. Так, в сентябре 10 человек погибли и более 60 пострадали в центральной Мексике, когда товарный поезд врезался в двухэтажный пассажирский автобус. А в феврале 2025 года более 40 человек погибли на юге Мексики, когда автобус, следовавший из туристического города Канкун в Табаско, столкнулся с грузовиком и загорелся.

Автобусы — основной вид транспорта в Мексике, поскольку пассажирских железнодорожных маршрутов там немного. Правительство президента Клаудии Шейнбаум пытается расширить национальную сеть пассажирских железнодорожных перевозок, чтобы соединить многие районы северной и центральной Мексики.

