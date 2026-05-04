Туристический автобус перевернулся в Мексике: 11 погибших

Дата загрузки: 2026-05-05
Трагедия в Мексике. В штате Наярит на западе страны в аварию попал туристический автобус. Много жертв.
[Энрике Родригес, пожарная служба штата Наярит]:
«Пять человек скончались в больнице, шестеро — на месте происшествия, всего погибло 11 человек, около 25 пострадали».
Автобус следовал из штата Халиско в развлекательный центр в Наярите. Машина съехала с трассы и перевернулась. ДТП произошло недалеко от города Аматлан-де-Каньяс.
На место происшествия прибыли аварийные службы из Наярита и Халиско. Трассу перекрыли для проведения спасательных работ и расследования причин аварии.
Смертельные аварии с участием автобусов в Латинской Америке и на автомагистралях Мексики бывают часто. Так, в сентябре 10 человек погибли и более 60 пострадали в центральной Мексике, когда товарный поезд врезался в двухэтажный пассажирский автобус. А в феврале 2025 года более 40 человек погибли на юге Мексики, когда автобус, следовавший из туристического города Канкун в Табаско, столкнулся с грузовиком и загорелся.
Автобусы — основной вид транспорта в Мексике, поскольку пассажирских железнодорожных маршрутов там немного. Правительство президента Клаудии Шейнбаум пытается расширить национальную сеть пассажирских железнодорожных перевозок, чтобы соединить многие районы северной и центральной Мексики.
