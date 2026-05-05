fb pixel
Телеканал NTD

Наводнение в Сирии: из-за прорыва плотины затоплены сотни гектаров сельхозугодий

Наводнение в Сирии: из-за прорыва плотины затоплены сотни гектаров сельхозугодий

Сильные дожди привели к прорыву земляной дамбы на юге провинции Алеппо в Сирии. Под водой оказалось..

Дата загрузки: 2026-05-05

Наводнение в Сирии: из-за прорыва плотины затоплены сотни гектаров сельхозугодий

Сильные дожди привели к прорыву земляной дамбы на юге провинции Алеппо в Сирии. Под водой оказалось более 560 гектаров сельскохозяйственных земель и десятки домов в близлежащих деревнях.

Прорывы плотины Аль-Сиха происходили с середины марта. Вода затопила поля, окружила жилые дома и объекты инфраструктуры, включая солнечные панели.

Фермеры пытаются спасти урожай, укрепляя защитные барьеры мешками с землёй. Они также накрывают посевы плёнкой.

[Салех аль-Джасем, фермер]:
«Ситуация очень трагическая. Что касается этих насыпей, уровень воды достигает примерно пяти метров. Мы боимся, что насыпь прорвётся, поэтому ведём дежурство и остаёмся рядом с нашими полями, чтобы защитить урожай».

Местные жители также откачивают воду, но её уровень продолжает расти.

[Абдалла Абдельрахман, фермер]:

«Сейчас мы убрали воду и пытаемся, насколько можем, её откачивать. Но вода поднимается, а не спадает».

Власти направили технику для ликвидации последствий и укрепления повреждённых участков дамбы.

Они также создали комиссию для оценки ущерба.

[Мохамед аль-Али, глава района южного Алеппо]:
«Мы также связались с международными организациями, чтобы обеспечить компенсации фермерам».

Работы по сдерживанию воды продолжаются.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...