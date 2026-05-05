Наводнение в Сирии: из-за прорыва плотины затоплены сотни гектаров сельхозугодий

Дата загрузки: 2026-05-05
Сильные дожди привели к прорыву земляной дамбы на юге провинции Алеппо в Сирии. Под водой оказалось более 560 гектаров сельскохозяйственных земель и десятки домов в близлежащих деревнях.
Прорывы плотины Аль-Сиха происходили с середины марта. Вода затопила поля, окружила жилые дома и объекты инфраструктуры, включая солнечные панели.
Фермеры пытаются спасти урожай, укрепляя защитные барьеры мешками с землёй. Они также накрывают посевы плёнкой.
[Салех аль-Джасем, фермер]:
«Ситуация очень трагическая. Что касается этих насыпей, уровень воды достигает примерно пяти метров. Мы боимся, что насыпь прорвётся, поэтому ведём дежурство и остаёмся рядом с нашими полями, чтобы защитить урожай».
Местные жители также откачивают воду, но её уровень продолжает расти.
[Абдалла Абдельрахман, фермер]:
«Сейчас мы убрали воду и пытаемся, насколько можем, её откачивать. Но вода поднимается, а не спадает».
Власти направили технику для ликвидации последствий и укрепления повреждённых участков дамбы.
Они также создали комиссию для оценки ущерба.
[Мохамед аль-Али, глава района южного Алеппо]:
«Мы также связались с международными организациями, чтобы обеспечить компенсации фермерам».
Работы по сдерживанию воды продолжаются.
