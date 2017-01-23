Новые законы и налоги: что изменится в России в 2017 году

В 2017 году в России вступает в силу ряд новых законов и налогов. В частности, в жилищно-коммунальной сфере расширился перечень регионов, где действует новая схема расчёта налога на имущество. Плата за владение недвижимостью впредь будет начисляться по кадастровой стоимости, максимально приближенной к рыночной, что может увеличить выплаты в разы.

К 28 субъектам, принявшим нововведение в прошлом году, добавили еще 21 регион. В их числе — Санкт-Петербург, Ленинградская, Белгородская, Воронежская области, Ставропольский край.

Также налогами обложат объекты ранее не облагавшиеся.

[Алексей Лащёнов, начальник Управления налогообложения имущества ФНС]:

«В первую очередь, речь идёт о квартирах в многоквартирных домах, которые были введены в эксплуатацию после марта 2008 года. Это новостройки. Для их госрегистрации не требовалось проходить техническую инвентаризацию, не начислялся налог. Человек приобрел квартиру в новопостроенном доме и при этом никогда не платил налог».

По кадастровой стоимости платить придётся и за гаражи, дачи, бани и прочие приусадебные постройки. Причём, с января в силу вступил закон, обязывающий физических лиц самим сообщать об объектах, подлежащих налогообложению. В случае умалчивания придётся заплатить штраф в размере 20% неуплаченной суммы.

Кадастровую оценку можно обжаловать. Но есть один нюанс.

[Алексей Лащёнов, начальник Управления налогообложения имущества ФНС]:

«Если вы сейчас подадите в суд, то новая кадастровая стоимость будет применяться 1 января 2017 года. То есть для налогообложения в 2018 году. Изменить ситуацию на предшествующие периоды пока нельзя».

В поле зрения Налоговой службы попали и дорогостоящие автомобили. Их список расширился ещё на 270 марок и моделей.

[Алексей Лащёнов, начальник Управления налогообложения имущества ФНС]:

«Если у тебя машина средней стоимостью от 3 мл рублей и попала в соответствующий перечень моделей и марок, то в этом случае налогообложение будет осуществляется по повышенным коэффициентам».

Из приятных новшеств. До конца января всем пенсионерам выплатят обещанные 5 тысяч рублей компенсации по инфляции. Сами пенсии также начнут повышаться. С января – для сельских жителей, с февраля – для горожан, с апреля вырастут социальные пенсии, с октября — военные.

Кроме того, действие закона о материнском капитале продлено еще на два года. Сумма выплаты семьям, в которых появились вторые и последующие дети, увеличится до 480 тысяч рублей.