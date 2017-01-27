Поисковая операция в горах Италии завершена

Итальянские спасатели обнаружили последние из 29 тел погибших в горах, где неделю назад лавина обрушилась на отель. Об этом в четверг сообщила пожарная бригада, участвовавшая в поисках.

Напомним, с начала поисково-спасательной операции 11 человек, включая четверых детей, удалось обнаружить живыми. Все они были найдены в первые три дня после трагедии.

Тяжелая снежная масса обрушилась 18 января после сильных снегопадов и подземных толчков. Она буквально снесла постройки на территории отеля, включая главное трёхэтажное здание. Спасателям пришлось на протяжении многих дней разбирать снежно-бетонное месиво, используя кирки и тяжелое землеройное оборудование.

[Джузеппе Романо, глава пожарной службы]:

«Мы начали с изучения конструкции здания и влияния лавины на неё. Мы видели, что она сломана, и смогли определить, где находятся разные зоны отеля. Затем мы собрали информацию о том, что происходило внутри отеля, когда на него обрушилась лавина. Вот так мы определили места, где, вероятно, можно было найти ещё живых людей, и сосредоточили наши поисковые операции в этих местах».

Теперь поисково-спасательная операция завершена, однако работы на месте будут продолжаться. Его подготовят для следственной группы. Она должна выявить – есть ли виновные в этой трагедии. Известно, что после первых подземных толчков гости хотели покинуть отель, однако не смогли, потому что дороги были занесены снегом. Также известно, что перед трагедией менеджер отеля просил службы экстренного реагирования помочь в расчистке дорог, однако своевременной реакции не последовало.

Оппозиция обвиняет итальянское правительство в плохой подготовке национальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Премьер-министр, в свою очередь, пообещал выявить и наказать виновных в этой трагедии, а также выделить дополнительные средства на восстановление регионов центральной Италии, пострадавших от землетрясений за последний год.