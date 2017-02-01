Уникальные экспонаты из балета «Щелкунчик» представили в Москве

Выставка, посвящённая балету «Щелкунчик», проходит в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Последние 100 лет эта новогодняя сказка является визитной карточкой Большого театра.

Впервые ее поставили в 1919 году. Над костюмами работал известных русский живописец Константин Коровин.

Это эскиз наряда снегурочки. По задумке первого постановщика именно она исполняла танец снежинок.

[Ольга Кишинёва, солистка Большого театра]:

«На эскизе костюм выглядит достаточно объемным. Тяжелым. Думаю, была другого рода хореография, другая техника… Если сегодня снежинки танцуют в легчайших пачках, они высоко прыгают, поднимают ножки. Здесь было наверное что-то другое, приземлённое, снегурочки так не порхали».

Сегодня на сцене Большого театра идёт уже третья постановка 1966 года. Её автор – Юрий Григорович.

Балерина Ольга Кишинёва танцует в «Щелкунчике» более 10 лет. В этих костюмах свои сольные танцы исполняют индийская, испанская и китайская куклы.

[Ольга Кишинёва, солистка Большого театра]:

«Это мой костюм индийской куклы. Я в нём танцевала с первых сезонов в театре. Но он попал в музей. Было обновление костюмов, поменяли нюансы в цветовой отделке. Он стал серебряным».

В то время как костюмы могут прослужить несколько лет, пуанты порой изнашиваются за один спектакль. В этих туфельках танцевала легендарная Людмила Семеняка.

[Ольга Кишинёва, солистка Большого театра]:

«Здесь видно, что Людмила Ивановна делала себе перепоночку. Каждая балерина подгоняет туфельку под себя. Пришивает сама ленточки вручную, обшивает пятачок на мысочке. Чтобы он не скользил, устойчиво держал ножку».

Между тем, кроме тонкостей балетной постановки, посетителей увлекают играми.

[посетительница выставки]:

«Здесь очень интересная экспозиция. Можно пофотографироваться. Всё интересно. Сама эта атмосфера. В Большом театре это было, и ты смотришь на вещи, которые использовались. Это очень интересно». [посетительница выставки]:

«Мы как раз перед Новым годом были на спектакле «Щелкунчик», но не в Большом театре, а в театре Немировича-Данченко. Здесь интересно ознакомиться, какие были костюмы в Большом театре, приблизиться к этой атмосфере».

Выставка продлится до конца февраля.