Правительство Румынии не уступит протестующим

Правительство Румынии заявляет, что не пойдёт на уступки протестующим и не отменит принятые поправки к Уголовному кодексу и новый законопроект. Согласно ним, некоторые категории заключённых подпадут под амнистию. Также будут декриминализованы некоторые правонарушения, связанные со злоупотреблением властью.

Эти нововведения правительство Румынии одобрило во вторник, несмотря на протесты.

[Сорин Гриндяну, премьер-министр Румынии]:

«Правительство приняло решение два дня назад. (Вопрос журналистки: «Вы отзовёте указ? Да или нет?») Нет».

Решение социалистического правительства вызвало масштабные протесты по всей стране. На следующий день после его принятия в разных городах вышли на митинги в общей сложности 250 тысяч человек.

Демонстранты в Бухаресте не расходятся и теперь.

[протестующий]:

«Он (глава социал-демократов Ливиу Драгня) должен знать, что мы не остановимся. И что дальше? Будем меряться силами? Он не должен так поступать. В демократическом государстве, даже находясь в меньшинстве, мы не должны позволять им играть с уголовным законодательством».

Новые законы позволят амнистировать некоторые категории преступников, которые осуждены менее чем на пять лет. Также будут сокращены вдвое сроки наказания для всех заключённых старше 60 лет, которые неизлечимо больны либо у которых есть несовершеннолетние иждивенцы.

Кроме того, уголовную ответственность не понесут чиновники и политики, чья коррупционная деятельность нанесла ущерб, не превышающий 48 тысяч долларов.

Критики и румынские граждане опасаются, что крупные политические деятели и чиновники, осуждённые за коррупцию или находящиеся под следствием, уйдут от ответственности.

Европейская комиссия призвала правительство Румынии не делать шаг назад в прогрессе, достигнутом за последние десять лет в ходе антикоррупционной кампании.

[Франс Тиммерманс, зампредседателя Европейской комиссии]:

«Не поворачивайтесь спиной к такому прогрессу, не идите другим путём, по-прежнему держите этот курс, каким бы болезненным он ни был. Вы делаете это на службе у своих граждан. Все румыны заслуживают страны, свободной от коррупции».

Поправки к законодательству должны вступить в силу примерно через неделю. Президент Румынии Клаус Йоханнис также выступает против решения правительства премьер-министра Сорина Гриндяну. Глава страны поддержал Высший совет магистратуры, который подал жалобу в Конституционный суд Румынии на действия властей.

До 7 февраля правительство, парламент и Высший совет магистратуры должны представить в суд свои аргументы. В течение 20 дней после этого будет вынесено решение.

Социал-демократическая партия пришла к власти в Румынии в декабре прошлого года после выборов в парламент. Она выдвинула на должность премьер-министра кандидатуру Сорина Гриндяну. Её утвердил президент страны. Возглавляет партию социал-демократов Ливиу Драгня. Он осуждён условно за электоральное мошенничество, совершённое в 2012 году. Румыны опасаются, что он уйдёт от ответственности в следствие изменения законодательства.