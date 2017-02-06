Рекордные 1,4 тонны кокаина изъяли с яхты в Австралии

Федеральная полиция Австралии в ходе секретной спецоперации обнаружила на яхте контрабандистов одну тонну 400 килограммов кокаина стоимостью 240 миллионов долларов США. Она также задержала шестерых человек, пятеро из которых – австралийские граждане.

Согласно данным минюста, им предъявлено обвинение в сговоре с целью ввоза наркотиков в Австралию. Правонарушителям грозит пожизненное заключение.

По словам министра юстиции Майкла Кинана, австралийский рынок наркотиков – один из наиболее прибыльных в мире.

[Майкл Кинан, министр юстиции Австралии]:

«Просто, чтобы дать вам некоторое представление об этом, приведу пример: килограмм кокаина в США стоит 26 тысяч австралийских долларов. У нас его можно продать за 240 тысяч австралийских долларов. Так что вы можете понять, почему здесь словно мёдом намазано для организованной преступности всего мира».

Объём кокаина, изъятого за один рейд, стал беспрецедентным для Австралии. Он на 400 килограммов превышает вес предыдущего рекорда. В 2001 году полиция изъяла у преступников 938 килограммов наркотиков.

Нынешнюю спецоперацию готовили два с половиной года. В ней участвовали федеральная полиция Австралии, австралийская пограничная служба и таможенная служба Новой Зеландии.