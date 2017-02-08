Греция надеется на скорейшее завершение оценки её антикризисных мер

Греция надеется на положительное завершение оценки её антикризисных мер со стороны международных кредиторов. Это позволит ей участвовать в программе количественного смягчения Европейского Центробанка.

Переговоры между Грецией и европейскими кредиторами по вопросу соответствия Афин всем условиям программы помощи зашли в тупик. Стороны не могут прийти к согласию в вопросах реформ трудовой и энергетической сфер.

Между тем, МВФ по-прежнему не решил, будет ли участвовать в выделении пакета финансовой помощи объёмом 86 миллиардов евро.

Пока нет никаких признаков того, что переговоры в ближайшее время продвинутся. Впрочем, греческие власти во вторник снова сказали, что сохраняют надежду.

[Димитрис Цанакопулос, представитель правительства Греции]:

«Правительство надеется на соглашение, которое позволит включить страну в программу количественного смягчения ЕЦБ».

Это также позволило бы выделить стране очередной транш помощи в рамках программы. Кроме того, Греция этим летом смогла бы выплатить большие суммы для погашения долга.

По словам спикера правительства, Афины имеют все основания полагать, что переговоры скоро завершатся, и что страна будет соответствовать всем требованиям. При этом, по его словам, власти отказываются применять дальнейшие меры экономии, которых требует Международный валютный фонд, называя их «нелогичными».

[Димитрис Цанакопулос, представитель правительства Греции]:

«Позиция властей очень чёткая, и её выразили очень категорично. Мы не будем выполнять нелогичных требований Международного валютного фонда, который требует утвердить в парламенте дополнительные меры экономии на сумму в 4,5 миллиарда евро».

Это уже третья программа помощи для Греции с 2010 года. Она будет продолжаться до середины 2018.