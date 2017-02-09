Британский парламент одобрил запуск процедуры «брексита»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду получила одобрение от палаты общин парламента на запуск процедуры выхода страны из Европейского союза. Попытки проевропейских законодателей добавить дополнительные условия к её плану о начале переговоров 31 марта не увенчались успехом.

«За» «брексит» проголосовало 494 депутата, «против» — 122. Этому предшествовало несколько дней дебатов.

Среди противников выхода — Шотландская национальная партия. В ходе референдума в прошлом году большинство шотландцев высказались за то, чтобы остаться в составе ЕС. Теперь правящая в Шотландии партия говорит, что необходимо провести голосование о независимости региона.

[Ангус Робертсон, замглавы Шотландской национальной партии]:

«Учитывая, что шотландский парламент большинством проголосовал против позиции премьера, а также большинство депутатов, которые представляют Шотландию в палате общин, проголосовали против её позиции, — у неё нет плана, который бы поддерживали по всей Великобритании».

Тереза Мэй отметила, что независимая Шотландия, по её мнению, не будет частью ЕС.

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«Законопроект, который рассматривается в палате общин, даёт правительству право задействовать статью 50. Я бы хотела также напомнить ему, поскольку он постоянно говорит об интересах Шотландии в составе Европейского союза: независимой Шотландии не будет в Евросоюзе».

Впрочем, решение теперь должна одобрить верхняя палата парламента, в которой у Терезы Мэй нет большинства.

Если законодатели утвердят закон, правительство начнёт непростой переговорный процесс с Брюсселем, который будет продолжаться два года. Среди вопросов, которые нужно будет согласовать, — международная торговля, иммиграция и безопасность.

Правительство надеется, что все внутренние законодательные вопросы будут решены уже к 7 марта.