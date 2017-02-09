Босниец ушёл жить в горы, чтобы обрести счастье

Здесь, на горе Влашич в Боснии, царят первозданные тишина и покой. Именно в таком месте – вдали от людей и городской суеты, решил поселиться босниец Рамиз Палос со своей супругой Земиной.

Произошло это ровно 21 год назад. Тогда страна только начинала восстанавливаться после войны. Но Рамиз не стал ждать, пока правительство для него что-то сделает. Решил сам строить свою судьбу.

[Рамиз Палос, житель Боснии]:

«У меня было несколько причин, чтобы переехать сюда. Я хотел обеспечить семью всем необходимым и в то же время – жить интересной жизнью, не скучать».

На скуку у Рамиза просто нет времени. Высоко в горах он развёл целое хозяйство. В тёплое время года выращивает овощи, а также кукурузу, из которой делает муку. Для этого сам построил водяную мельницу. Также босниец разводит рыбу в горной речушке. Есть у него и небольшое стадо коз.

Иногда приходится защищать хозяйство от медведей и волков. А порой непогода заставляет подолгу сидеть дома.

[Рамиз Палос, житель Боснии]:

«Иногда становится настолько холодно, что я не могу выйти из дома два месяца, но у меня достаточно пищи и всего остального, что нужно. Так что это неважно – зима приходит и уходит».

Иногда Рамиз ходит в город. Там продаёт свою продукцию. На вырученные деньги покупает предметы первой необходимости и всё то, что они с женой не могут произвести сами.

В Боснии и теперь уровень безработицы – около 30%, и примерно пятая часть населения живёт в бедности. Между тем, страна богата плодородной землёй, а климат благоприятен для сельского хозяйства. Боснийцы всё чаще возвращаются в деревни.

[Александра Николиц, специалист по сельскому хозяйству]:

«Сельское хозяйство – это сектор экономики, который помогает людям пережить финансовый, экономический, политический или любой другой кризис тем, что обеспечивает им доход. Благодаря этому можно пережить трудные времена». [Рамиз Палос, житель Боснии]:

«Сельские жители переехали в города, и многие наши сельхозугодья заброшены. Но мы ведь не можем все жить в городах, их кормят и поддерживают деревни».

Проведя 21 год в горах и полагаясь только на собственные руки, Рамиз чувствует себя счастливым и к прежней жизни возвращаться не намерен.