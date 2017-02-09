Босниец ушёл жить в горы, чтобы обрести счастье

Произошло это ровно 21 год назад. Тогда страна только начинала восстанавливаться после войны. Но Рамиз не стал ждать, пока правительство для него что-то сделает. Решил сам строить свою судьбу.
[Рамиз Палос, житель Боснии]:
«У меня было несколько причин, чтобы переехать сюда. Я хотел обеспечить семью всем необходимым и в то же время – жить интересной жизнью, не скучать».
На скуку у Рамиза просто нет времени. Высоко в горах он развёл целое хозяйство. В тёплое время года выращивает овощи, а также кукурузу, из которой делает муку. Для этого сам построил водяную мельницу. Также босниец разводит рыбу в горной речушке. Есть у него и небольшое стадо коз.
Иногда приходится защищать хозяйство от медведей и волков. А порой непогода заставляет подолгу сидеть дома.
[Рамиз Палос, житель Боснии]:
«Иногда становится настолько холодно, что я не могу выйти из дома два месяца, но у меня достаточно пищи и всего остального, что нужно. Так что это неважно – зима приходит и уходит».
Иногда Рамиз ходит в город. Там продаёт свою продукцию. На вырученные деньги покупает предметы первой необходимости и всё то, что они с женой не могут произвести сами.
В Боснии и теперь уровень безработицы – около 30%, и примерно пятая часть населения живёт в бедности. Между тем, страна богата плодородной землёй, а климат благоприятен для сельского хозяйства. Боснийцы всё чаще возвращаются в деревни.
[Александра Николиц, специалист по сельскому хозяйству]:
«Сельское хозяйство – это сектор экономики, который помогает людям пережить финансовый, экономический, политический или любой другой кризис тем, что обеспечивает им доход. Благодаря этому можно пережить трудные времена».
[Рамиз Палос, житель Боснии]:
«Сельские жители переехали в города, и многие наши сельхозугодья заброшены. Но мы ведь не можем все жить в городах, их кормят и поддерживают деревни».
Проведя 21 год в горах и полагаясь только на собственные руки, Рамиз чувствует себя счастливым и к прежней жизни возвращаться не намерен.