Бразильская школа самбы на карнавале покажет тропикализм

До знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро остаётся всего несколько недель. Уже скоро местные школы самбы пройдут по Самбодрому в рамках крупнейшего в мире карнавального парада.

Приготовления идут полным ходом. Это участники известной школы самбы Paraiso do Tuiuti. Они завершают работу над своими платформами. Их тема – тропикализм, особый культурный жанр, который зародился в Бразилии в 60-х годах прошлого столетия и перерос в настоящее движение. Он положил начало новым направлениям в изобразительном искусстве и музыке.

Карнавал 2017 года выпадает на 50-летнюю годовщину движения.

[Джек Васконселос, участник школы Paraiso do Tuiuti]:

«Tuiuti покажет на Самбодроме во время карнавала 2017 года тропический карнавал, тропикализм. Мы собираемся отметить 50 лет музыкального движения тропикалия».

Участники школы говорят, что жанр с полувековой историей играет важную роль в Бразилии и сегодня.

[Джек Васконселос, участник школы Paraiso do Tuiuti]:

«Мы говорим о тропикализме, чтобы показать, что он является частью нашей повседневной жизни, частью нас самих. Тропикализм затронул вопросы многокультурности Бразилии. У бразильцев много лиц, у них не только одна культура».

Важное место будет отведено образу бразильской певицы Кармен Миранды с её знаковой шляпой из фруктов.

[Джек Васконселос, участник школы Paraiso do Tuiuti]:

«В конце процессии мы отдадим дань уважения важной фигуре тропикализма – Кармен Миранде с её яркими фруктовыми аксессуарами. Это популярная личность в культуре, она формировала образ Бразилии в мире».

Карнавал в Рио – это парад самбы и театрализованное шоу, в котором за звание победителя борются самые известные школы. На выступление каждой отводится по 80 минут. Оценки выставляют компетентные судьи. Обычно на выступления собираются посмотреть тысячи бразильцев и туристов.

Карнавальное мероприятие проходит за 40 дней до католической Пасхи. Продолжается почти неделю. В этот раз оно начинается 24 февраля.