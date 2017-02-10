Более 100 человек были убиты, пока бразильские полицейские бастовали

Солдаты патрулируют улицы города Витория в бразильском штате Эспириту-Санту. Здесь наблюдается вспышка убийств и грабежей на фоне забастовки местных полицейских. Почти неделю стражи порядка не выходили на работу с требованием повысить им зарплату.

За шесть дней протеста в штате было совершено более 100 убийств. Школы и магазины оставались закрытыми, не работал общественный транспорт.

Правительство направило в регион около 1200 солдат и сотрудников федеральной полиции, а также бронированную технику. Впрочем, этого оказалось недостаточно. В ближайшее время сюда прибудет ещё около 550 силовиков.

Несмотря на присутствие армии, некоторые жители Витории решили на время уехать.

[местная жительница]:

«Без сомнения, если будете бежать, то на вас могут напасть, я уверена, что нападут. За мной приехал отец. Я здесь не останусь».

Витория — богатая столица Эспириту-Санту с золотыми пляжами и офисами горнодобывающих и нефтяных компаний. Обычно оживлённые улицы теперь пусты, а магазины закрыты.

[продавец]:

«Клиентов стало значительно меньше, также мы заметили, что уехать отсюда стало сложнее, стало меньше автобусов, дорога домой стала очень опасной. Вести бизнес сложно».

Полиция Эспириту-Санту требует повышения зарплат на фоне общего экономического спада в стране. Некоторые штаты с трудом могут поддерживать базовые службы здравоохранения, обучения и безопасности.

Существуют опасения, что забастовки перекинутся и на другие штаты Бразилии, в которых полицейские и госслужащие получают зарплаты с задержками.

Стоит отметить, что количество в 100 убийств, совершённых за шесть дней забастовки, в шесть раз превысило средний показатель по штату.