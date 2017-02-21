В ООН минутой молчания почтили память Виталия Чуркина

Минутой молчания в понедельник почтили память постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина на заседании рабочей группы Генассамблеи. Он скоропостижно скончался в Нью-Йорке ранее в тот же день.

[Лана Нуссейбех, постоянный представитель ОАЭ в ООН]:

«Я хотела бы выразить от имени всех нас глубокие соболезнования стране, правительству России, российской делегации здесь в ООН, и более всего – жене и двум детям посла Виталия Чуркина. Для всех нас он был дорогим коллегой, дипломатом, глубоко преданным своей стране, и одним из лучших людей, которых мы знали. Мы хотели бы почтить его память минутой молчания в память о его службе. Прошу всех встать».

Как сообщается, утром Виталию Чуркину внезапно стало плохо на рабочем месте. Его отвезли в больницу, где он умер. Точная причина смерти не называется, однако по неофициальным данным это был сердечный приступ.

На дипломатической службе России Виталий Чуркин провёл более 40 лет. Постоянным представителем при ООН являлся с 2006 года.

Свои соболезнования в связи с его кончиной выразили также Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр. Виталия Чуркина помнят как блистательного дипломата и доброго человека.

Он не дожил всего день до своего Дня рождения. 21 февраля ему исполнилось бы 65 лет.