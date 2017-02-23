Будапешт отказался от Олимпиады 2024 года

Правительство Венгрии объявило в среду, что отзывает заявку Будапешта на проведение Олимпийских игр 2024 года. Среди причин было названо отсутствие политического и национального единства в отношении приёма Игр.

Соперниками Будапешта были Лос-Анджелес и Париж. Теперь они стали единственными претендентами.

Отношение к играм в Венгрии было неоднозначным. На прошлой неделе мэр города предположил, что Будапешт отзовёт заявку. Своё заявление он сделал после того, как противники Олимпиады собрали 250 тысяч подписей под петицией, которая призывает провести референдум по вопросу принятия Игр.

[Андраш Фекете-Дьор, координатор движения Momentum]:

«Венгрии не нужна Олимпиада в 2024 году в Будапеште. Олимпиада – это прекрасно, мы можем провести её в 2036 году, если хотите. Но сейчас деньги нужно использовать на модернизацию школ, развитие больниц и выведение миллионов человек из бедности».

Подтвердить решение об отзыве заявке официально должен Международный олимпийский комитет.

Летние Олимпийские игры 2024 года будут 33-ми по счёту. Ранее заявки на их проведение также подали Бостон, Гамбург и Рим. Однако впоследствии тоже отказались.

Какой город будет принимать Игры — Париж или Лос-Анджелес — станет известно в сентябре этого года на конференции МОК. Она состоится в Лиме, столице Перу.