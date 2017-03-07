Учёные хотят построить в Антарктиде взлётно-посадочную полосу

Раньше почти круглый год пользовались аэродромом Уилкинс на восточной окраине моря Моусона. Он представляет собой полосу длиной четыре километра с жёстким ледовым покрытием.
Но из-за глобального потепления лёд здесь тает слишком рано. Чтобы обеспечить постоянный доступ в будущем, учёным приходится искать другие варианты.
[Элистер Рид, геолог]:
«Эта часть Вестфолд-Хиллс не была детально нанесена на карту. Поэтому мы собираем базовую информацию».
Первый этап – геологические разведывательные работы. Учёные берут образцы породы, чтобы исследовать их в лабораториях Австралии.
[Элистер Рид, геолог]:
«У нас тут скальная основа, а также верхний слой камней, который создал ледник. Он наносил сюда осколки породы как конвейер».
Идея строительства здесь аэродрома звучала уже давно. Но сейчас она особенно актуальна.
[Клив Макмахон, исследователь морских слонов]:
«Мы всегда работаем на опережение. В этом году сезон начался рано, в конце февраля».
[Брюс Харрис, менеджер взлётно-посадочной полосы]:
«Аэродром позволит провести научные эксперименты, которые было невозможно провести в прошлом».
Потребность в аэродроме имеется не только у Австралии. В нём заинтересованы также Китай, Индия, Россия и другие страны.