07 марта 2017

Учёные хотят построить в Антарктиде взлётно-посадочную полосу

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Этот лунный пейзаж создавался миллионы лет ледяным покрытием Восточной Антарктиды. Гравий и песок, которые редко покрывает снег. Австралийские учёные решили воспользоваться существующими условиями, чтобы построить здесь взлётно-посадочную полосу.

Раньше почти круглый год пользовались аэродромом Уилкинс на восточной окраине моря Моусона. Он представляет собой полосу длиной четыре километра с жёстким ледовым покрытием.

Но из-за глобального потепления лёд здесь тает слишком рано. Чтобы обеспечить постоянный доступ в будущем, учёным приходится искать другие варианты.

[Элистер Рид, геолог]:
«Эта часть Вестфолд-Хиллс не была детально нанесена на карту. Поэтому мы собираем базовую информацию».

Первый этап – геологические разведывательные работы. Учёные берут образцы породы, чтобы исследовать их в лабораториях Австралии.

[Элистер Рид, геолог]:
«У нас тут скальная основа, а также верхний слой камней, который создал ледник. Он наносил сюда осколки породы как конвейер».

Идея строительства здесь аэродрома звучала уже давно. Но сейчас она особенно актуальна.

[Клив Макмахон, исследователь морских слонов]:
«Мы всегда работаем на опережение. В этом году сезон начался рано, в конце февраля».

[Брюс Харрис, менеджер взлётно-посадочной полосы]:
«Аэродром позволит провести научные эксперименты, которые было невозможно провести в прошлом».

Потребность в аэродроме имеется не только у Австралии. В нём заинтересованы также Китай, Индия, Россия и другие страны.

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