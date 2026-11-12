Новый инцидент в Ормузском проливе: загорелся нефтяной танкер

Новый инцидент в Ормузском проливе. 11 ноября там загорелся нефтяной танкер. Об этом сообщили иранские военные...
Дата загрузки: 2026-11-14
Новый инцидент в Ормузском проливе. 11 ноября там загорелся нефтяной танкер. Об этом сообщили иранские военные. По их версии, судно подорвалось на морской мине. Инцидент подтвердила Британская служба морской безопасности.
Ранее 8 ноября Иран заявил, что его военные атаковали три танкера. ВМС Корпуса стражей исламской революции утверждают, что суда использовали «несанкционированные маршруты» через пролив.
В целом, с начала ноября в проливе пострадало как минимум десять судов. Такие данные приводит Вашингтонский институт ближневосточной политики. Согласно нему, в октябре количество пострадавших судов достигло 37. Это больше, чем за любой другой месяц с начала войны.
Нефть с повреждённых танкеров загрязняет побережье. В оманском Кумзаре нефтяное пятно достигло берега. Спутниковые снимки также показывают разливы у Омана и Объединённых Арабских Эмиратов.
Американские военные продолжают морскую блокаду иранских портов. По сообщению Центрального командования США, 7 ноября американский военный самолёт обстрелял и вывел из строя грузовое судно Huda. Оно пыталось покинуть воды региона после захода в иранский порт.
Между тем, йеменские хуситы заявили, что 8 ноября нанесли ракетный удар по офисному зданию нефтяной компании Saudi Aramco в Эр-Рияде. Саудовское министерство энергетики сообщило, что при попытке атаки упавшие обломки причинили зданию ограниченный ущерб. Погибших и пострадавших нет.
С начала войны в конце февраля Международная морская организация подтвердила 133 инцидента с судами в регионе. Большинство из них – нападения на торговые корабли. Погибло не менее 25 моряков.
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