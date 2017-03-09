В Австралии тонет всё больше иностранцев

На одном из пляжей, начиная с конца декабря, было более 700 спасательных операций. Активисты считают, что власти должны принять новые законы, которые помогут предотвратить трагедии. Они возникают потому, что многие мигранты и иностранные туристы плохо умеют плавать и не знают, как правильно вести себя в океане.
[Брюс Хопкинс, спасатель]:
«Когда человека уносит волной, он начинает паниковать, метаться, использовать много энергии. Выделяется адреналин, в мышцах появляется молочная кислота, и становится очень сложно. Если просто расслабиться и плыть по течению, то будет больше шансов на выживание».
Теперь мигрантам при получении австралийского гражданства выдают буклет с информацией о том, как вести себя в океане. По мнению спасателей, подобную работу надо проводить и с иностранными туристами.
[мигрантка]:
«Думаю, хорошо знать об этом. Мы живём рядом с океаном, поэтому нам нужны безопасность и забота друг о друге. Надо делиться этой информацией с нашими друзьями и туристами».
Ещё одну опасность несёт рыбалка на каменистых берегах, которой нередко увлекаются и туристы. Спасатели призывают всех рыбаков надевать спасательные жилеты.
Также на некоторых пляжах по новым правилам требуется носить обувь с шипами. Кроме того, на берегу устанавливают таблички с предупреждением об опасности.
[рыбак]:
«Во время рыбалки на каменистом берегу нельзя поворачиваться спиной к морю. Это сродни самоубийству. Волна может прийти в любую минуту».
В Австралии также работает некоммерческая организация, которая помогает мигрантам научиться хорошо плавать. Многие выходцы из других стран просто панически боятся океана.
[мигрантка]:
«Раньше я боялась воды, потому что бежала сюда на лодке. Когда я вижу волны, мне, и правда, очень страшно – просто мороз по коже. Но теперь я хожу в бассейн, знаю здесь всё. Я хочу научиться плавать, чтобы чувствовать себя уверенно в воде».
Активисты надеются, что, обучая мигрантов плаванию и знакомя с поведением океана, смогут спасти много жизней.