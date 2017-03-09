В Австралии тонет всё больше иностранцев

Австралийское лето, которое длилось с начала декабря по конец февраля, завершилось с печальной статистикой. За три месяца в океане, реках и озёрах утонули 92 человека, в основном – иностранцы.

На одном из пляжей, начиная с конца декабря, было более 700 спасательных операций. Активисты считают, что власти должны принять новые законы, которые помогут предотвратить трагедии. Они возникают потому, что многие мигранты и иностранные туристы плохо умеют плавать и не знают, как правильно вести себя в океане.

[Брюс Хопкинс, спасатель]:

«Когда человека уносит волной, он начинает паниковать, метаться, использовать много энергии. Выделяется адреналин, в мышцах появляется молочная кислота, и становится очень сложно. Если просто расслабиться и плыть по течению, то будет больше шансов на выживание».

Теперь мигрантам при получении австралийского гражданства выдают буклет с информацией о том, как вести себя в океане. По мнению спасателей, подобную работу надо проводить и с иностранными туристами.

[мигрантка]:

«Думаю, хорошо знать об этом. Мы живём рядом с океаном, поэтому нам нужны безопасность и забота друг о друге. Надо делиться этой информацией с нашими друзьями и туристами».

Ещё одну опасность несёт рыбалка на каменистых берегах, которой нередко увлекаются и туристы. Спасатели призывают всех рыбаков надевать спасательные жилеты.

Также на некоторых пляжах по новым правилам требуется носить обувь с шипами. Кроме того, на берегу устанавливают таблички с предупреждением об опасности.

[рыбак]:

«Во время рыбалки на каменистом берегу нельзя поворачиваться спиной к морю. Это сродни самоубийству. Волна может прийти в любую минуту».

В Австралии также работает некоммерческая организация, которая помогает мигрантам научиться хорошо плавать. Многие выходцы из других стран просто панически боятся океана.

[мигрантка]:

«Раньше я боялась воды, потому что бежала сюда на лодке. Когда я вижу волны, мне, и правда, очень страшно – просто мороз по коже. Но теперь я хожу в бассейн, знаю здесь всё. Я хочу научиться плавать, чтобы чувствовать себя уверенно в воде».

Активисты надеются, что, обучая мигрантов плаванию и знакомя с поведением океана, смогут спасти много жизней.