Детей приучают любить кинотеатры

Этот новый кинозал в американском городке Пико-Ривера не случайно наполнен весёлыми детскими голосами. Вдоль стены у зрительских кресел возвышается игровая площадка. Перед сеансом юные посетители могут вдоволь побегать, покричать и покататься с горки.

Такой кинотеатр открылся в США впервые. Принадлежит он мексиканской компании. Цель необычного проекта – составить конкуренцию прокату фильмов в Интернете и дать детям возможность полюбить посещение кинотеатров.

[Април Мендоса, сотрудница компании Cinepolis]:

«В идеале мы хотим ненавязчиво приучать детей, и они начнут понимать, что значит – сходить в кино. Они войдут с этим во взрослую жизнь и всегда будут смотреть фильмы (в кинотеатре)».

Новая концепция кинозала детям, похоже, по душе. Чувствуют они себя здесь как дома.

[посетитель кинотеатра]:

«Очень весело поиграть, посмотреть кино, поесть и снова побегать на игровой площадке». [посетитель кинотеатра]:

«Здесь классно». [посетительница кинотеатра]:

«Там очень забавные горки, и забраться можно высоко».

Оценили юные зрители и удобные кресла.

[посетительница кинотеатра]:

«И поиграть можно, и стулья удобные». [посетительница кинотеатра]:

«Мне нравится то, что сидеть удобно и поиграть можно перед фильмом».

Взрослые также считают, что подвижные игры перед сеансом приносят пользу.

[посетительница кинотеатра]:

«Они тут бегают вверх и вниз по ступенькам, по всей площадке. А когда начнётся фильм, они будут сидеть, потому что уже устали. Так что это замечательно».

Впервые киноцентр с игровой площадкой в зале открылся в начале 2014 года в Мексике. Затем более 30 таких же кинотеатров появились и в других странах.