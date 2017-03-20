Детей приучают любить кинотеатры

Такой кинотеатр открылся в США впервые. Принадлежит он мексиканской компании. Цель необычного проекта – составить конкуренцию прокату фильмов в Интернете и дать детям возможность полюбить посещение кинотеатров.
[Април Мендоса, сотрудница компании Cinepolis]:
«В идеале мы хотим ненавязчиво приучать детей, и они начнут понимать, что значит – сходить в кино. Они войдут с этим во взрослую жизнь и всегда будут смотреть фильмы (в кинотеатре)».
Новая концепция кинозала детям, похоже, по душе. Чувствуют они себя здесь как дома.
[посетитель кинотеатра]:
«Очень весело поиграть, посмотреть кино, поесть и снова побегать на игровой площадке».
[посетитель кинотеатра]:
«Здесь классно».
[посетительница кинотеатра]:
«Там очень забавные горки, и забраться можно высоко».
Оценили юные зрители и удобные кресла.
[посетительница кинотеатра]:
«И поиграть можно, и стулья удобные».
[посетительница кинотеатра]:
«Мне нравится то, что сидеть удобно и поиграть можно перед фильмом».
Взрослые также считают, что подвижные игры перед сеансом приносят пользу.
[посетительница кинотеатра]:
«Они тут бегают вверх и вниз по ступенькам, по всей площадке. А когда начнётся фильм, они будут сидеть, потому что уже устали. Так что это замечательно».
Впервые киноцентр с игровой площадкой в зале открылся в начале 2014 года в Мексике. Затем более 30 таких же кинотеатров появились и в других странах.