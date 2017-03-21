21 марта 2017

Около половины канадцев хотят депортации нелегальных беженцев

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Канадцы так же обеспокоены незаконной иммиграцией, как и их соседи американцы. Таковы данные опроса, проведённого Reuters/Ipsos и обнародованного в понедельник.

Его проводили 8 и 9 марта. Он показал, что 48% канадцев поддерживают более масштабную депортацию нелегальных мигрантов, которые в последние месяцы массово пересекают американо-канадскую границу.

36% канадцев ответили, что этих людей нужно принять и позволить им подать на статус беженца официально.

Четыре человека из каждых десяти опрошенных считают, что нелегальное пересечение границы делает Канаду «менее безопасной».

В небольшом приграничном городке Эмерсон, через который прошли сотни нелегалов, некоторые жители поддерживают беженцев, но говорят, что они несут потенциальные угрозы.

[Грег Янсен, глава муниципалитета Эмерсон]:
«Эти люди не беженцы. Они уже прибывают из безопасной страны. США – безопасная страна. Когда понимаешь, сколько их, это начинает беспокоить. Чем больше людей будет приезжать, тем больше среди них будет преступников».

Город с населением в 650 человек находится в канадской провинции Манитоба, которая граничит с американским штатом Северная Дакота.

Мигранты пересекают границу и идут вдоль железнодорожных путей. Власти установили возле рельсов камеры, а поезда теперь здесь замедляют скорость, чтобы никого не сбить.

[Фрэнк Садермэн, местный житель]:
«Мы не знаем, кто они, что у них есть. У них же может быть и оружие? Они же пересекают границу незаконно».

Многие нелегальные мигранты говорят, что подали заявки на получение официального статуса беженца в США. Однако они решили бежать в Канаду в страхе, что новая президентская администрация примет решение их депортировать.

В течение десятилетий политические круги Канады поддерживали легальный приём беженцев. Однако теперь премьер-министр ощущает всё больше давления в связи с потоком нелегальных мигрантов. Каждый раз, когда он оказывается в парламенте, от него начинают требовать ответов и те, кто поддерживает приём беженцев, и те, кто считает, что мигранты – это потенциальная угроза безопасности.

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