Токийских бездомных выселяют из парка перед Олимпиадой

Десятилетиями в этом парке в центре Токио жили бездомные. Но теперь их выселяют. Здесь начинается строительство нового здания к Олимпиаде 2020 года. Парк тоже будут перестраивать.

72-летний Макото Синбо бездомный уже более 50 лет. В парке он соорудил деревянную хижину из палок, картона и чехлов. Украсил её рисунками и фотографиями. Но и в таком доме долго прожить не удалось.

[Мокото Синбо, бездомный, 72 года]:

«Здесь лучшее место (для меня). Но они собираются что-то строить, и всех выселяют. Ничего нельзя поделать».

По официальным данным на всю Японию в 2016 году было 6235 бездомных. Почти четверть из них жила в городских парках. Однако многие активисты говорят, что таких людей намного больше, и правительственная статистика не учитывает тех, кто живёт в отдалённых районах, скитается или находится в дешёвых круглосуточных интернет-кафе.

[Тэцуо Огава, активист]:

«Во время Олимпиады бездомные люди в Токио, современном городе, который считают процветающим, — это нежелательное зрелище. Такое отношение было очевидным ещё с момента подачи заявки».

Сибуя – деловой район Токио, который находится у одноимённой станции и знаменитого оживлённого пешеходного перехода. Перед Олимпиадой 2020 года его планируют почти полностью модернизировать и построить четыре новых небоскрёба.

[Кадзухиро Окуно, менеджер городского планирования]:

«Мы сносим здания, которые есть сейчас, и вместо них будем строить новые. А возле мы сделаем новый парк».

Бездомным предлагают переселиться в социальное жильё. Однако многие люди за 10-20 лет привыкли жить в определённых местах и не хотят менять привычного уклада жизни. Между тем, у места строительства активисты организуют протесты с требованием остановить работы.